Exklusiv-Video: Duncan Grant über 2 neue Glenfarclas für Deutschland und mit Ankündigung des ältesten Glenfarclas bisher

Als Abschluss unserer Interview-Serie haben wir auf der InterWhisky in Wiesbaden mit dem International Sales Manager von Glenfarclas, Duncan Grant gesprochen. Er stellt darin zwei neue Abfüllungen vor, die über die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH exklusiv in Deutschland erscheinen, spricht über den Grund, warum die Whiskys von Glenfarclas auch nach langen Jahren der Reifung kaum an Alkoholstärke verlieren – und er kündigt für 2025 einen ganz besonderen Glenfarclas an: Den Glenfarclas 70yo, aus einem der drei noch verbleibenden Fässer aus dem Jahr 1953, der zudem in der Nase eine dezente Torfnote zeigen soll, die dann aber am Gaumen dem typischen Geschmack alter Glenfarclas weicht.

Das etwa drei Minuten lange Video finden Sie untenstehend und auf unserem Youtube-Kanal – wir bitten Sie, die reduzierte Bildqualität, die leider aus dem überstrahlenden Hintergrund entstand, zu entschuldigen.