The cat & fiddle whisky distillery stellt ersten Core-Whisky vor

Anfang 2020 konnten wir über das ehrgeizige Projekt von Lindsay und Karl Bond berichten. Sie erwarben den Pub Cat & Fiddle Inn im Peak District, dieser sollte dann nach der Renovierung auch eine neue Whisky-Brennerei beheimaten, die höchst gelegene Whisky-Destillerie in Britannien. Und dieses Vorhaben konnten sie auch realisieren.

Denn, so lesen wir, veröffentlicht The cat & fiddle whisky distillery/Forest distillery nach einigen Experimenten ihren ersten Core-Whisky. Forest Whisky Blend 26 wird aus Gerste sowie Hafer aus Cheshire, mit wilder Hefe und dem eigenen Quellwasser destilliert. In der Brennerei wird dieser mit Whiskys gemischt, und lagert anschließend in Eichenfässern unterhalb des Cat & Fiddle.

Forest Whisky Blend 26 erscheint in handgefertigten englischen Keramikflaschen, die mit einem Design der Künstlerin Georgia Lowe verziert sind. Abgefüllt ist er Whisky mit 47 % Vol. und kann für £59 (das wären nicht ganz 70 €) online, in der Brennerei und landesweit im Einzelhandel in Großbritannien erworben werden. Ab Januar wird Forest Whisky Blend 26 dann in Japan und weltweit eingeführt. Wir vermuten, dass da unsere Märkte auch dazu gehören.