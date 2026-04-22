Englische Witchmark Distillery füllt 18 Monate nach Start das 1000. Whiskyfass

Flott voran geht es bei der englischen Witchmark Distillery, die in Wiltshire, genauer gesagt in Fonthill Bishop, unweit von Salisbury, beheimatet ist. Nachdem man im Vorjahr mit der Produktion begann, hat man jetzt bereits Fass #1000 befüllt. Bis zum Launch des ersten eigenen Whiskys, der im Jahr 2027 ansteht, will man bereits 4000 Fässer befüllt haben.

Eddie Large, der Mitbegründer und wirtschaftliche Direktor der Brennerei, sagt zu diesem Meilenstein:

“Reaching our 1,000th cask is a huge milestone, but for me it’s not really about the cask itself, it’s about the people who have made it happen. “We’ve built a young, diverse and talented team with members hailing from all around the world, from India to Poland, England to New Zealand, each bringing their own passion and expertise to the distillery floor to produce quality English whisky. “We’ve been filling casks for the past 18 months, but the journey really started back in 2020 when we first set out to create an English whisky. So, this moment represents years of work, planning and belief, and we’re only just getting started.”

Laut dem Bericht in The Spirits Business hat man sich bei der Fassauswahl stark diversifiziert und befüllt neben den klassischen Fässern auch solche, die zuvor mit Tawny Port, Madeira, Rum und Islay-Whisky befüllt waren.

Die Witchmark Distillery ist eine aus der wachsenden Zahl von Brennereien, die man unter dem Begriff „Farm Distillery“ zusammenfasst, da man dort nur auf eigenem Grund und Boden gewachsenes Getreide verwendet (in Deutschland wären das zum Beispiel unter anderem die Hinrichsen’s Farm Distillery oder die finch Distillery, in Dänemark die THY Whisky Distillery). Man destilliert mit einer 5000 Liter Wash still und einer 3200 Liter Spirit Still.