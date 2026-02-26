Serge verkostet: Highland Park, Finale.

Zum letzten Mal in dieser Miniserie von Verkostungen geht es heute bei Serge Valentin um Abfüllungen aus der Brennerei Highland Park auf den Orkney Inseln im Norden Schottlands (auch ein interessantes touristisches Ziel abseits des Whiskys). Wer allerdings wie wir Whisky mag, auf dessen Reiseplan sollte Highland Park ohnehin ganz oben stehen, denn – wie man auch an dieser Verkostung heute sehen kann – ist ein Besuch dort und eine Führung samt Verkostung ein lohnendes Ziel.

Hier die acht Abfüllungen der Verkostung heute in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Old Orkney 21 yo 1999-2003/2024 (52.9%, Decadent Drinks, bodega sherry butt and refill hogshead, 300 bottles) 87 Old Orkney 20 yo 1997-2005/2025 (55.5%, Whiskyland, Decadent Drinks, refill and 1st fill sherry hogsheads, 332 bottles) 90 Highland Park 8 yo (43%, De Young’s, +/-2000) 87 Secret Orkney 21 yo 1999/2021 (54.7%, PK Spirits, Four Seasons, sherry cask, 68 bottles) 91 Secret Orkney Distillery (HP) 25 yo 1999/2025 (50.9%, Wu Dram Clan, American oak hogshead, cask #120) 91 Highland Park 37 yo 1966/2003 (41.3%, Duncan Taylor Peerless, cask #4644, 135 bottles) 82 Highland Park 20 yo 1966/1986 (86° US Proof, Duthie for Corti Bros., USA) 92 Highland Park 16 yo 1970/1986 (53%, Intertrade, 258 bottles) 91