Die Whisky- und Rummesse “Hall of Angel’s Share” in Villingen-Schwenningen gibt es nun seit 10 Jahren – und sie ist in dieser Zeit ein Fixpunkt im Whiskykalender geworden. In diesem Jahr findet sie vom 8. bis 10. November statt, in der gewohnten Location, nämlich in der Neuen Tonhalle, statt.

Hier schon einmal die Vorabinfos dazu, und Schnellentschlossene können sich hier bereits die Tickets sichern…

Villinger Whisky- und Rummesse 2024 – Ein Pflichttermin für Genießer

Die ‚Hall of Angels’ Share‘ Whisky- und Rummesse kehrt vom 08. bis 10. November 2024 in die Neue Tonhalle in Villingen-Schwenningen zurück. Seit 2014 hat sich diese Veranstaltung zu einem festen Termin im Kalender von Whisky- und Rum-Liebhabern entwickelt und lockt jedes Jahr Kenner, Neugierige und Genießer in den Schwarzwald.

Was erwartet die Besucher?

Über 30 Aussteller präsentieren eine beeindruckende Auswahl von über 1.000 Whiskys und Rums, die nicht nur verkostet, sondern auch gekauft werden können. Dabei sind renommierte Destillerien und unabhängige Abfüller, die eine breite Vielfalt an Aromen und Fassreifungen bieten.

Neben einer Vielzahl an Ausstellern, die ihre Produkte präsentieren, lockt die Messe auch mit schottischem Flair, kulinarischen Highlights, Zigarren, Gin und anderen Spirituosen. Doch das absolute Highlight für viele Besucher sind die messebegleitenden Tastings am Messe-Samstag, bei denen Experten und Markenbotschafter die Welt des Whiskys und Rums noch näherbringen.

Messe-Tastings am Samstag, 09.11.2024 – Jetzt buchbar!

In diesem Jahr warten wieder besondere messebegleitende Tastings auf die Besucher, die ab jetzt online gebucht werden können. Diese finden in einer Location ganz in der Nähe der Messehalle statt (Fußweg 3 bis 5 Minuten). Die Auswahl reicht von bekannten Brennereien über unabhängige Abfüller bis hin zu Spezialthemen:

Glendalough Irish Whiskey : Entdeckt die junge, innovative Brennerei aus Irland mit Brand Ambassadrice Aoife Hand.

: Entdeckt die junge, innovative Brennerei aus Irland mit Brand Ambassadrice Aoife Hand. Diageo Special Releases 2024 : Eine exklusive Auswahl neuer Whiskys von rauchig bis komplex, präsentiert von Thomas Ebs.

: Eine exklusive Auswahl neuer Whiskys von rauchig bis komplex, präsentiert von Thomas Ebs. House of McCallum : Antony McCallum selbst stellt seine „Art of Whisky Collection“ vor – eine Verschmelzung von Kunst und Whiskykultur.

: Antony McCallum selbst stellt seine „Art of Whisky Collection“ vor – eine Verschmelzung von Kunst und Whiskykultur. Glenallachie : Eine neue Ära unter Billy Walker – probiert Originalabfüllungen dieser traditionsreichen Brennerei.

: Eine neue Ära unter Billy Walker – probiert Originalabfüllungen dieser traditionsreichen Brennerei. The Caskhound : Sorgfältig ausgewählte Abfüllungen und Fassreifungen von Tilo Schnabel.

: Sorgfältig ausgewählte Abfüllungen und Fassreifungen von Tilo Schnabel. Benromach : Taucht mit Patrick James in die Welt Speyside-Whiskys ein.

: Taucht mit Patrick James in die Welt Speyside-Whiskys ein. Whisky, Rum & Schokolade: Das Beste aus dem Schwarzwald trifft aufeinander: Red Deer Whisky, El Ron del Artesano Rum und feinste Schokolade von der Genussmanufaktur.

Bruichladdich „Islay ohne Rauch“ : Erlebt die ungetorften Seiten der Insel Islay mit Brand Ambassador Ewald Stromer.

: Erlebt die ungetorften Seiten der Insel Islay mit Brand Ambassador Ewald Stromer. Riegger’s Fassreifung: Whisky trifft Wein : Verkostet nicht nur Whiskys von Riegger’s Selection, sondern auch die Weine und Sherrys, in deren Fässern sie reiften.

: Verkostet nicht nur Whiskys von Riegger’s Selection, sondern auch die Weine und Sherrys, in deren Fässern sie reiften. Port Charlotte & Octomore: Die rauchigen Ikonen von Bruichladdich – ein Muss für Torf-Fans.

Die Plätze für diese messebegleitenden Tastings sind begrenzt – daher lohnt es sich, frühzeitig zu buchen!

Warum sich ein Besuch der Messe lohnt

Neben den Tastings und der riesigen Auswahl an Spirituosen bietet die Messe eine einmalige Gelegenheit, mit Herstellern und Experten direkt ins Gespräch zu kommen, exklusive Produkte zu erwerben und sich in geselliger Atmosphäre mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Messezeiten und Ticketinfos

Der Eintritt zur Messe beträgt 14,00 €. Im Preis inbegriffen ist ein hochwertiger Whisky-Snifter von Spiegelau. Die Messe öffnet ihre Türen an drei Tagen mit unterschiedlichen Besuchszeiten, sodass Sie flexibel planen können.

Freitag, 08. November : 16:30 – 21:00 Uhr

: 16:30 – 21:00 Uhr Samstag, 09. November:

Early Angel (11:00 – 16:00 Uhr)

Late Angel (16:30 – 21:00 Uhr)

Sonntag, 10. November: 13:00 – 18:00 Uhr

Jetzt Tickets sichern und Teil eines unvergesslichen Events sein! Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Messe.

Seien Sie dabei und lassen Sie sich in die Welt des Whiskys und Rums entführen. Egal, ob Sie bereits Kenner sind oder noch am Anfang Ihrer Whiskyreise stehen – die Villinger Whisky- und Rummesse ist ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten.