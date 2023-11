In Villingen-Schwenningen fand am letzten Wochenende wieder die Whiskymesse Hall of Angels‘ Share statt. Das Veranstaltungs-Team blickt in ihrem uns zugesandten Messebericht auf eine erfolgreiche und sehr gut besuchte Veranstaltung zurück. Aber lesen Sie selbst:

Whiskyzauber im Schwarzwald: Villinger Whiskymesse begeistert mit exquisiten Tropfen und leidenschaftlicher Gemeinschaft

Am vergangenen Wochenende wurde die Neue Tonhalle erneut zum Mekka der Whiskywelt. Von allen Himmelsrichtungen strömten Genießer herbei, bereit, den verlockenden Duft des „Angels‘ Share“ auf der Villinger Whiskymesse einzufangen.

Ca. 3.000 Gäste aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden von der Vielfalt an Whisky, Rum, Gin und anderen Edeldestillaten in den Schwarzwald gelockt. Im Außenbereich versprachen Genussstände mit Kaffee, Zigarren, Bier vom Fass und köstlichen Food-Kreationen ein rundum gelungenes Erlebnis. Einzig das Wetter wollte am Sonntag nicht so recht mitspielen. Regen und der aufkommende Sturm zwangen dazu, den Außenbereich mit seinen Ständen vorzeitig abzubauen. Trotz dieser wetterbedingten Herausforderung ließen sich weder die Besucher noch die Aussteller ihre gute Laune verderben.

Für Liebhaber von Riegger’s Selection Independent-Bottler war der Besuch ein absolutes Muss. Zwei exklusive Messewhiskys, ein kräftiger Stoisha mit stolzen 59,2 % vol und ein raffinierter Tullibardine 2010 mit 56,6 % vol aus dem Amarone-Cask, verliehen der Veranstaltung eine besondere Note. Die Gäste hatten erneut die Möglichkeit, ihre Flasche direkt vor Ort selbst abzufüllen, eine Möglichkeit, die von zahlreichen Besuchern mit Begeisterung angenommen wurde.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei all den Whiskyfreunden, die den Weg nach Villingen-Schwenningen gefunden und mit uns genossen haben.

Ein besonderes Dankeschön geht an den Black Forest Whiskyclub „Friends of Riegger’s Selection“ für seine großartige Unterstützung und Engagement: sei es beim Aufbau, hinter den Ständen oder beim Abbau. Ohne diese motivierte Community wäre unsere Hall of Angels‘ Share nicht dasselbe und für uns auch nicht durchführbar. Danke an alle Clubber, die ihre Begeisterung und Expertise bereits seit Jahren mit uns teilen.

Abschließend möchten wir uns auch bei allen Ausstellern bedanken, die die Messe mit ihren Produkten und Ständen bereichert. Wir freuen uns, wenn wir euch alle wieder bei der nächsten „Hall of Angels‘ Share“ in Villingen begrüßen dürfen.