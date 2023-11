Serge verkostet: Japanischer Whisky Session 2 – Shizuoka Special

Der zweite Teil der Whiskyfun-Tasting-Reihe mit dem Fokus auf Japanischem Whisky gehört heute ganz allein der Brennerei Shizuoka. Gaia Flow, japanischer Importeur von Blackladder, Mackmyra und Asta Morris, gründete die Destillerie 2017 und erwarb das Equipment der stillgelegten Destillerie Karuizawa (wir berichteten). Allerdings ist von den drei Karuizawa-Stills nur eine noch in einem einsatzfähigen Zustand. Die beiden Anderen sind mittlerweile zu alt und dienen nun eher dekorativen Zwecken, wie wir auf https://japanwhiskys.com lesen.

Auf den Abfüllungen der Shizuoka Distillery sind deshalb teilweise auch die verwendeten Stills angegeben. Wer also gewohnt ist, bei Whiskys den Einfluss der verwendeten Gerste, Zusammensetzung der Maische, cut points, verwendeten Fass-Arten und ähnlichem zu ergründen, findet möglicherweise bei der Shizuoka Distillery ein weiteres spannendes Betätigungsfeld. Denn im Einsatz sind hier unter anderem auch noch ein Gärtank aus Zedernholz und eine mit lokalem Brennholz befeuerte Brennblase (Bei Dekanta erfahren Sie mehr über die Prozesse der Brennerei).

Neben ihrem New Make (KS still) verkostet Serge Valentin vier weitere Abfüllung der Destillerie. Dies sind zwei Einzelfass-Abfüllungen sowie zwei Destillerie-Bottlings mit einer Klein-Auflage von jeweils 3.000 Flaschen. Die Benotungen reichen heute von respektabel bis herausragend. In der demnächst folgenden Session widmet sich Serge Valentin dann den Brennereien Chichibu oder Kanosuke, hier wird anscheinend noch ausgelost werden müssen.

Das heutige Shizuoka Special stellt sich wie folgt dar:

Abfüllung Punkte

Shizuoka 2019/2023 (50.5%, OB, Whiskay, Mecha Series, Mars, non-peat, KS still, ex-bourbon, cask #218-529, 235 bottles) 90 Shizuoka 2019/2019 (63.9%, OB, Whiskay, new make, KS still, cask #218-529) Shizuoka 2019/2023 (60%, OB, Hong Kong, KS still, ex-bourbon octave, cask #2019-511, 44 bottles) 89 Shizuoka ‚Pot Still K imported barley 1st Edition‘ (55.5%, OB, 100% imported barley, 3,000 bottles, 2022) 87 Shizuoka ‚United S 1st Edition‘ (50.5%, OB, 100% imported barley, 3,000 bottles, 2023) 84