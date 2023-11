Ein neues Bottling des unabhängigen Abfüllers Wu Dram Clan ist ab heute erhältlich. Der neun Jahre schwedische Single Malt Whisky markiert den Abschluss der „Lighthouse Serie“und kommt aus der Smögen Distillery. Er reifte in einem Four Roses Bourbon Barrel und kam fassstark in 222 Flaschen.

Was es über diese Abfüllung im Detail zu erzählen gibt, finden Sie nachfolgend in der Presseaussendung. Sie enthält auch ausführliche Tasting Notes sowie die Verlinkung auf eine Seite mit Bezugsquellen:

Abfüllung Punkte

Wu Dram Clan präsentiert Smögen 2014

Der Wu DRAM Clan präsentiert einen exquisiten schwedischen Single Malt Whisky aus der renommierten Brennerei SMÖGEN auf der gleichnamigen Insel Smögen. Dieser einzigartige Whisky aus dem Jahrgang 2014, der stolze neun Jahre in einem erstklassigen Four Roses Bourbon Barrel gereift ist, markiert den grandiosen Abschluss der „Lighthouse Serie“ – eine Sammlung, die insgesamt 14 exquisite Whiskys umfasst. Die Wahl der Brennerei Smögen, deren Markenlogo ein Leuchtturm ziert, verleiht dieser Serie einen ganz besonderen Charakter.

Der Fokus dieser Serie liegt eindeutig auf höchster Qualität in kleinen Chargen, das durch einer sehr sorgfältigen Auswahl von Einzelfässer seitens Wu DRAM Clan erfolgte. Die Brennerei Smögen passt in dem Konzept genau rein, denn Pär Caldeby ist bemüht mit vorwiegend lokalen Rohstoffen stehts die Qualität immer an erster Stelle zu stellen.

Die Smögen Whisky AB wurde im Sommer 2009 gegründet, um eine Brennerei zu etablieren, die einen authentischen Malt Whisky von der malerischen Westküste Schwedens mit ausgeprägtem Charakter und maritimen Einflüssen in kleinem Maßstab herstellt. Die Produktion und der gesamte Lagerbestand befinden sich auf dem Bauernhof Ståleröd, südwestlich von Hunnebostrand, nur eine Meile nördlich von Smögenön in der Gemeinde Sotenäs.

Smögen ist bekannt für seinen getorften Whisky, der in Schweden und mittlerweile auch in Großbritannien Kultstatus erreicht hat. Die charakteristische Note dieser Brennerei ist geprägt von maritimen und fruchtigen Einflüssen und zeichnet sich durch einen erfrischenden, wilden Whisky aus.

Verkostungsnotizen

Nase: Schon beim ersten Schnuppern entfaltet sich eine beeindruckende Aromenpalette. Maritimer Rauch vermittelt die raue Küstenatmosphäre Schwedens und wird von einer frischen Meeresbrise begleitet, die salzige und zitrusartige Noten in die Nase trägt. Ein Hauch von mineralischem Kalkstein verleiht dem Bouquet eine erdige Tiefe, während eine süße Gebäcknote an Honiggebäck erinnert.

Mund: Im Mund überrascht der Geschmack mit einer direkten Präsenz von frischem Gebäck, das an Toffee Brioches erinnert. Dies verschmilzt sanft mit den Aromen von frischer Grapefruit, Limoncello, Seegras und knusprigen Cornflakes. Gegen Ende breitet sich die Süße erneut aus, und der Rauch verbindet alle Komponenten zu einer harmonischen Einheit.

Abgang: Der Abgang ist von erfrischender Meeresluft geprägt und überzeugt durch seine lange anhaltende, rauchige Süße. Dieser Geschmackseindruck erinnert an die Weite des Ozeans und verleiht dem Genusserlebnis eine bleibende Erinnerung.

Details

Name: SMÖGEN DISTILLERY (SWEDISH SINGLE MALT WHISKY)

Typ: Peated

Fass: Cask 14 (Ex Four Roses Bourbon Barrel)

Alkoholvolumen: 59,8% ABV

Destilliert: 03/2014

Abgefüllt: 10/2023

Flaschenanzahl: 222

Der Smögen Whisky ist ab sofort zum Preis von 129,90€ (700ml) bei unseren Händlern erhältlich und kann auf unserer Website unter https://www.wudramclan.de/dealer/ erworben werden.

Genießen Sie diesen einzigartigen Whisky und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Smögen – eine wahre Hommage an die Küste Schwedens und den unvergleichlichen Charakter des Meeres. Wir freuen uns, Ihnen dieses Meisterwerk der Destillierkunst präsentieren zu dürfen.