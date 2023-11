Wer etwas tiefer in die dynamische Szene der Whiskey-Hersteller aus den us-amerikanischen Bundesstaaten North Carolina und Tennessee eintauchen möchte, kann dies während der North Carolina & Tennessee Whiskey Week in Berlin tun. Vom 15. bis 18. November stellen sich die Produzenten Aristotle Spirits, Chemist Spirits, End of Days Distillery, Southern Distilling Company und Weldon Mills Distillery aus North Carolina sowie Lost State Distilling, Tennessee Legend Distillery und Uncle Nearest aus Tennessee in der Beavis Bar mit ihren Abfüllungen vor, die bisher überwiegend nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sind.

Die näheren Details zur North Carolina & Tennessee Whiskey Week und zu den acht Produzenten aus North Carolina und Tennessee finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir zu dieser Veranstaltung erhalten haben:

North Carolina & Tennessee Whiskey Week in der Beavis Bar vom 15. bis 18. November

Acht Produzenten aus North Carolina und Tennessee stellen in der Berliner Bar zwanzig Spirituosen

vor, die bisher überwiegend nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sind / Von Herstellern

begleitete Tastings am 15. & 16.11. oder individuelle Verkostungen



Die North Carolina & Tennessee Whiskey Week wird vom North Carolina & Tennessee Department of Agriculture in enger Zusammenarbeit mit Jon Cooper und Rik Lusing von der Beavis Bar, dem Ort für Craft Spirits in Berlin, organisiert. Ziel dieser Woche ist es, Whiskey-Liebhaber auf die handwerklich hergestellten Spirituosen aus diesen beiden Staaten aufmerksam zu machen und sie vorzustellen.

Vom 15. Bis zum 18. November werden fünf Brennereien aus North Carolina und drei aus Tennessee insgesamt 20 Produkte vorstellen, darunter 18 Whiskeys. „Bei all den vorgestellten Produkten sind wir sicher, dass die Verkostungsteilnehmer ein völlig neues Geschmackserlebnis haben werden“, erklärt Cooper und fährt fort: „Die meisten Produzenten präsentieren ihre Auswahl zum ersten Mal in Deutschland, die meisten sogar zum ersten Mal in Europa. Es ist also ein besonderes Erlebnis und ich bin sehr stolz darauf, dies in der Beavis Bar ausrichten zu können.“

Am 15. und 16. November finden jeweils um 18.00 und 19.30 Uhr Verkostungen statt, die von zwei

Destillerien veranstaltet werden: Tennessee Legend Distillery und End of Days Distillery. Während der Tastings werden die Hersteller vier bis fünf ihrer Produkte kostenlos vorstellen. Die Gäste müssen sich im Voraus per E-Mail über tasting@beavis.bar für die Veranstaltung anmelden. Pro Verkostung sind maximal zwölf Plätze verfügbar.

Wer die verschiedenen Whiskeys und anderen Produkte lieber individuell probieren möchte, kann dies während der Öffnungszeiten der Beavis Bar vom 15. bis 18. November tun. Jon Cooper hat acht Flights mit Whiskeys der verschiedenen Hersteller zusammengestellt. Die Kosten für einen Flight mit drei Sorten liegen zwischen 27 und 38 Euro. Natürlich kann jedes Produkt auch einzeln verkostet und bestellt werden. Darüber hinaus können während der North Carolina & Tennessee Whiskey Week ganze Flaschen der vorgestellten Produkte erworben werden. „Es gibt nur einen begrenzten Vorrat, also wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Cooper. Alle Verkostungen finden auf Englisch statt. Die zwei Hersteller werden die ganze Woche über anwesend sein, um Whiskey-Liebhaber aus der Region zu treffen und über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Die Beavis Bar wurde im Sommer 2018 von Jon Cooper und Rik Lusing eröffnet und ist seitdem ein Ort, an dem Liebhaber authentischer, handwerklich hergesteller Spirituosen neue Geschmacksrichtungen ausprobieren, alte Favoriten genießen und andere Fans des Hochprozentigen treffen können. Mit über 1.300 Flaschen in den Regalen, darunter mehr als 200 Kleinserien Whiskeys, die einzeln oder in Flights serviert werden, bietet die Beavis Bar wahrscheinlich die größte Sammlung von Craft-Spirituosen in einer Bar in Europa und wurde sogar auf dem prestigeträchtigen Berlin Craft Spirits Festival als „Beste Bar“ ausgezeichnet.

Programm North Carolina & Tennessee Whiskey Week in der Beavis Bar

Verkostungen mit den Herstellern:

15. November – 18:00 Uhr: Tennessee Legend Distillery, 19:30 Uhr: End of Days Distillery

16. November – 18:00 Uhr: End of Days Distillery, 19:30 Uhr: Tennessee Legend Distillery

Reservierung unter: tasting@beavis.bar

Öffnungszeiten Beavis Bar:

Mi – Do 18:00 – 0:00 Uhr

Fr – Sa 18:00 – 1:00 Uhr

Über die Destillerien

North Carolina

Aristotle Spirits. Gegründet von Jake Howland nach einer Karriere in der Pharmazie, glaubte er, dass seine Fähigkeiten, die er in der Produktion und im Laborbetrieb erlangte, perfekt geeignet wären, um unvergessliche, erstklassige Spirituosen herzustellen. Diese Fähigkeiten, gepaart mit der Überzeugung von Aristoteles, dass alle Dinge im Gleichgewicht sind, machen das Bestreben seines Unternehmens aus.

Produkte: Bourbon in Apple Cider Cask und der American Single Malt.

Chemist Spirits. Unter der leidenschaftlichen Leitung der Gründerin und Brennmeisterin Debbie Word arbeitet Chemist Spirits als voll funktionsfähige Brennerei, die eine Vielzahl von Spirituosen in kleinen Mengen herstellt. Das breit gefächerte Portfolio umfasst sorgfältig hergestellten Gin, Whiskey und eine Vielzahl anderer Spirituosen, von denen jede ein Zeugnis der reichen botanischen Vielfalt der Region ist.

Produkte: The Founder’s Reserve Single Malt Cask Strength und The Orange Chocolate Gin Liqueur.



End of Days Distillery, wurde aus einem Erbe harter Arbeit und Eile geboren, wo das Schaffen von

etwas mit den eigenen zwei Händen einen gut gelebten Tag bedeutete. Ihre Auswahl an handwerklich hergesteller Premium-Spirituosen ehrt ihre landwirtschaftlichen Wurzeln und die zeitlosen Werte, die uns die Träumer und Macher dieser Welt gelehrt haben. Sie wollen, dass jeder Schluck ein Aufruf ist, den Moment zu nutzen und eine Erinnerung daran, das Jetzt zu lieben.

Produkte: Survivors Cut Rye, Survivors Cut Bourbon und Castaway Series Barrel Aged Rum.

Southern Distilling Company ist ein Familienunternehmen, das Innovation mit mehr als 100 Jahren

Tradition verbindet, um hochwertigen Whiskey herzustellen.

Produkte: Southern Star Standard High Rye, Southern Star Paragon Bottled-in-Bond, und Southern Star Double Rye.



Weldon Mills Distillery – vor weniger als drei Jahren gegründet, ist sie bereits die Nr. 1 unter den Mikro-Destillerien in den Vereinigten Staaten. Das Ziel des Unternehmens ist es, die großen und kleinen Momente des Lebens mit dem besten Bourbon-Erlebnis der Welt zu verschönern.

Produkt: Rockfish Whiskey, der All Malt Bourbon, der Reserve Bourbon und der Select Bourbon.

Tennessee

Lost State Distilling ist eine familiengeführte Kleinmengenbrennerei, die 2017 mit der Bourbon-

Destillation begann und 2019 offiziell für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Ihr Ziel ist es, ihren

gesamten Whiskey aus regional angebauten Zutaten herzustellen. Der Mais, der Weizen, der Roggen und die Gerste, die sie für ihre Bourbons verwenden, werden eine Stunde entfernt in Greeneville Tennessee angebaut.

Produkte: Franklin Four Straight Bourbon, Franklin Four Cask Strength Single Barrel Bourbon und

Shelby’s Reserve Straight Bourbon.

Tennessee Legend Distillery – mehr als nur ein weiteres Moonshine-Lokal in den Smoky Mountains. Mit dem Schwerpunkt auf einer Kleinstadtatmosphäre ist das familiengeführte in Unternehmen stark mit seiner Herkunft verwurzelt. Da die Familie in den Smoky Mountains aufgewachsen ist, wurde sie von den Geschichten ihrer Kindheit über das Leben auf der Farm, historische Wahrzeichen und vor allem über die legendären Gestalten der Schwarzbrenner, die durch die Wälder zogen, inspiriert. Daher schenken sie den „Smokies“ besondere Aufmerksamkeit.

Produkt: Kingsnake Straight Bourbon Whiskey.

Uncle Nearest ist das erste große Spirituosenunternehmen, das sich in afroamerikanischem Besitz

befindet und das einzige große Spirituosenunternehmen, das ein zu 100 % weibliches Führungsteam

hat. Ihre Master Blenderin Victoria Butler ist die erste afroamerikanische Frau, die diesen Titel je

innehatte, und die erste Person, die zweimal hintereinander vom Whiskey Magazine als Master Blender of the Year ausgezeichnet wurde. Das Portfolio umfasst die meistprämierten Whiskeys 2019, 2020, 2021 und 2022.

Produkte: Premium Whisky 1856 und Small Batch 1884.