„Alles in Butter“, so steht es im Selbstverständnis zur Sendung, ist das Magazin fürs Genießen bei WDR 5, einem werbefreien Hörfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunks Köln. Carolin Courts moderiert diese Sendung im Wechsel mit Uwe Schulz. Ständiger Gast ist Helmut Gote, in seiner Rolle als Genussexperte stellt er hier unterschiedliche Bereiche der Kulinarik und Genusskultur vor: seien es Gewürzgurken, selbstgebackenes Sauerteig-Brot – oder auch Whisky.

Denn Helmut Gote besuchte sowohl die Spirituosen-Messe Aquavitae – am 28. und 29. Oktober in Mülheim/Ruhr – wie auch das am Freitag Abend zuvor stattfindende Adelphi Whisky Dinner. Auf der Messe traf er den Managing Director der Ardnamurchan Distillery Alex Bruce, von dem Gote einiges über Whisky im Allgemeinen und Ardnamurchan im Speziellen erfuhr. Und dem Whiskykoch Chris Pepper, der für das Dinner die Adelphi Whiskys als Menu interpretierte, konnte er unter anderem das Rezept für die Kokos-Reissuppe mit Paprika-Pesto entlocken, die nicht nur Helmut Gote, sondern auch uns sehr begeisterte. All dies und noch viel mehr teilt er mit dem diensthabenden Moderator Uwe Schulz in der Sendung WDR 5 Alles in Butter: Schottische Tradition – Whisky und Rumbledethumps – und so auch mit uns und Ihnen.

Die Sendung wird am 11.11.2023 von 14.04 – 15.00 Uhr gesendet, steht jedoch bereits schon jetzt auf der WDR-Website als Podcast zur Verfügung (und das bis zum 08.11.2024 ). Diese Folge ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie, die Schottland zum Schwerpunkt hat, und die am Samstag nach der Burns Night am 25. Januar 2024 ihren Abschluss findet.