Whiskyfass.de präsentiert neues Treueprogramm: „Spirit“ sammeln und gestaffelt Vorteile erhalten

Der Whiskymarkt in Deutschland ist in den letzten Monaten enger geworden, und Produzenten wie Handel versuchen mit Kreativität und Ideen Whiskyliebhaber bei der Stange zu halten.

Eine dieser Ideen ist das neue Treueprogramm des Online-Shops Whiskyfass.de. Es nennt sich “Whisky-Friends” und orientiert sich in seinem Aufbau an der Befüllung verschiedener Fässer, die in der Größe anwachsen und je nach Volumen immer mehr Vorteile bieten.

Das Programm, seinen Aufbau und seine Vorteile stellt die nachfolgende Presseaussendung vor:

Whiskyfass.de präsentiert Treueprogramm: „Spirit“ sammeln und Vorteile erhalten

Oyten, 18.09.2024. Whiskyfass.de freut sich, die Einführung eines exklusiven Treue-programms für seine Kunden bekanntzugeben. Unter dem Motto „Whisky Friends“ können im Onlineshop virtuelle Fässer befüllt und eine Vielzahl an exklusiven Vorteilen freigeschaltet werden.

Anstelle herkömmlicher Treuepunkte erhalten Kunden bei Whiskyfass ab sofort „Spirit“, den sie in bis zu sechs virtuelle Fässer füllen können. Jedes vollständig befüllte Fass bringt zusätzliche Boni und Rabatte mit sich, die sich mit jedem Level steigern. „Mit unserem neuen Programm möchten wir unseren Kunden nicht nur für ihre Treue danken, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, exklusive Vorteile zu genießen.“, erklärt Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.

So funktioniert das Programm:

Virtuellen Spirit sammeln: Kunden erhalten für jede Bestellung eine Grundmenge an Spirit. Zusätzlich gibt es Spirit pro 10 € Bestellwert. Die gesammelte Menge wird automatisch den virtuellen Fässern des Kunden gutgeschrieben. Jedes volle Fass erhöht das Level des Kunden und damit die gewährten Rabatte und Vorteile.

Kunden erhalten für jede Bestellung eine Grundmenge an Spirit. Zusätzlich gibt es Spirit pro 10 € Bestellwert. Die gesammelte Menge wird automatisch den virtuellen Fässern des Kunden gutgeschrieben. Jedes volle Fass erhöht das Level des Kunden und damit die gewährten Rabatte und Vorteile. Angel’s Share: In Anlehnung an die Whiskytradition gibt es auch bei Whiskyfass.de den Angel’s Share. Kunden verlieren 50 % ihres Spirits, wenn sie innerhalb von 12 Monaten keine Bestellung aufgeben. Mit jeder neuen Bestellung wird dieser Timer jedoch zurückgesetzt und die Engel halten sich zurück.

Die Vorteile des Programms:

Das Programm umfasst sechs Level, die jeweils zusätzliche Vorteile bieten:

Cask 1 (Blood Tub): Bestands- und Neu-registrierte Kunden befüllen zuerst das Blood Tub.

Bestands- und Neu-registrierte Kunden befüllen zuerst das Blood Tub. Cask 2 (Quarter Cask): Priorisierter Versand & 2 % Vorkassenrabatt

Priorisierter Versand & 2 % Vorkassenrabatt Cask 3 (American Barrel): 1 % Rabatt, kombinierbar mit 2 % Vorkassenrabatt

1 % Rabatt, kombinierbar mit 2 % Vorkassenrabatt Cask 4 (Hogshead): Vergünstigte Versandkonditionen, 2 % Rabatt (+2 % Vorkassenrabatt)

Vergünstigte Versandkonditionen, 2 % Rabatt (+2 % Vorkassenrabatt) Cask 5 (Butt): 3 % Rabatt, kombinierbar mit 2 % Vorkassenrabatt

3 % Rabatt, kombinierbar mit 2 % Vorkassenrabatt Cask 6 (Puncheon): Exklusive Angebote & Sonderaktionen

Zusätzlich können Kunden durch die Anmeldung zum Newsletter weiteren Spirit sammeln.

Der Spirit wird drei Tage nach Versand der Bestellung gutgeschrieben und Kunden können jederzeit ihren Fortschritt und ihre Vorteile einsehen.

Die Teilnahme an dem Programm beginnt mit der kostenlosen Registrierung und ist ansonsten an keine weiteren Konditionen gebunden. Lediglich der Angel’s Share ist zu beachten!

Weitere Informationen zu dem Treueprogramm finden Sie https://whiskyfass.de/whisky-friends

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Mehr als 2.400 Produkte befinden sich bereits im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Mit dem neuen Prämienprogramm erweitert Whiskyfass.de das Serviceangebot für seine Kunden, um ihnen ein noch attraktiveres Shopping-Erlebnis zu bieten.