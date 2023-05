Der Onlineshop whiskyfass.de und die Hercynian Distilling Co. setzen ihre Zusammenarbeit mit einer dritten Abfüllung fort: Der fünf Jahre alte PX Sherry Octave Single Malt wurde mit 48% vol. abgefüllt und ist ab sofort erhältlich – in einer Kleinauflage von 79 Flaschen. Sein Preis: 104,44 Euro.

Hier die Infos, die wir dazu von whiskyfass.de erhalten haben:

Exklusiv bei Whiskyfass.de: 5-jähriger ElsBurn PX Sherry Octave Vollreifung in 48 % Fassstärke Limitierte Auflage von 79 Flaschen

Oyten, 16.05.2023. Whiskyfass.de stellt fünf Jahre alten PX Sherry Octave Single Malt vor. Es ist die dritte Abfüllung in Kooperation mit ElsBurn (Hercynian Distilling Co.), die exklusiv für die Kunden von Whiskyfass.de angeboten wird.

Brombeeren gepaart mit reifen Pflaumen, im Hintergrund eine würzige Note mit einem Hauch von Leder – so schmeckt die erste exklusive Abfüllung von Whiskyfass.de nach der Winterruhe! Erneut handelt es sich um eine Kooperation mit der deutschen Destillerie ElsBurn (Hercynian Distilling). Für den gesamten Zeitraum des fünfjährigen Ausbaus lagerte der Single Malt in einem Pedro Ximénez Sherry Octave Fass, was dem Whisky nicht nur seinen intensiven, kräftigen Farbton, sondern auch ein besonders vielschichtiges Geschmacksprofil von fruchtig bis würzig verleiht.

„Es ist nun die dritte Abfüllung, welche wir exklusiv von Hercynian Distilling erhalten haben. Der Facettenreichtum und der ausgeprägte Charakter dieses Whiskys faszinieren immer wieder aufs Neue. Vor allem aufgrund des guten Ausbaus konnte zuletzt die achtjährige Abfüllung auch international punkten. Wir freuen uns sehr, nun diesen etwas jüngeren, aber perfekt umgesetzten Single Malt mit unseren Kunden teilen zu dürfen!“ Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass

Die einmalige Auflage des ElsBurns ist auf 79 Flaschen begrenzt. Die Flaschen stammen nur aus einem Fass mit der Nummer V15-18. Abgefüllt wurde der Whisky mit 48,0 % Fassstärke. Typisch für Hercynian Distilling wurde auf eine Färbung oder Filtrierung verzichtet. Zur Einführung wird der ElsBurn für 104,44 € auf den Markt gehen.

Die Abfüllung gibt es ab sofort bei Whiskyfass.de unter: https://whiskyfass.de/ElsBurn-5-Jahre-2018/2023-PX-Sherry-Octave/