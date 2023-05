Elements of Islay veröffentlichen Beach Bonfire limited edition

Von den Elixir Distillers als Markeninhaber erscheint zum kommenden Islay-Festival eine neue Abfüllung in der Reihe Elements of Islay. Die auf 288 Flaschen limitierte Edition Beach Bonfire setzt sich aus drei unterschiedlichen Islay Spirits zusammen, die in drei unterschiedlichen Fassarten reifen durften: Casks aus neuer Eiche, Bourbon-Refill- und Sherry-Fässern.

Die neue Veröffentlichung des Whiskys wird während des Festivals in einer Reihe von Veranstaltungen vorgestellt. Am 30. Mai wird Georgie Crawford, Destilleriemanagerin der Elixir Distillers, auf der Independent Bottling Fair in einer Masterclass die Elements of Islay und Beach Bonfire neben anderen Abfüllungen aus dem Elixir Distillers-Sortiment vorgestellen. Am 1. Juni wird das Team ab 19 Uhr im „The Snug“, Lochside Hotel Bar, Bowmore, einen Abend mit Drams, Cocktails und Musik veranstalten. Die Veröffentlichung wird exklusiv im Islay Whisky Shop während des Festivals vom 26. Mai bis 3. Juni 2023 für einen UVP von £79,95 (etwas mehr als 90 €) erhältlich sein.