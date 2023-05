Land Rover Classic präsentiert Classic Defender Works V8 Islay Edition

Durch einen Artikel bei The whiskey wash wurden wir auf ein neues Sondermodell von Land Rover aufmerksam. Der britische Autohersteller präsentiert seinen Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition.

Warum ein Islay-Sondemodell? Land Rover Mitbegründer Spencer Wilks verbrachte seine Urlaube auf der zu den Inneren Hebriden gehörenden Insel. Hier besaß Wilks die Liegenschaft Laggan, hier bot sich vor 75 Jahren genügend Platz für Testfahrten mit Prototypen. Im Jahr 1947, als Spencer Wilks mit einem umfassend modifizierten Rover in der rauen Landschaft der Insel unterwegs war, merkte der Wildhüter des Besitzes an, dass dies ja wohl ein „Land“ Rover sein müsse: Der ikonische Name war geboren.

So steht es in der Pressemitteilung zur Classic Defender Works V8 Islay Edition, die Sie im Anschluss finden. Wer sich für dieses Fahrzeug begeistern kann: Die Classic Defender Works V8 Islay Edition ist als Defender 90 oder Defender 110 erhältlich – limitiert auf lediglich 30 Exemplare. In Großbritannien betragen die Preisempfehlungen 230.000 Pfund Sterling (knapp 265.000 €) für den Defender 90 bzw. 245.000 Pfund Sterling (etwas mehr als 280.000 €) für den Defender 110. Über Details zum Classic Defender Works V8 Islay Edition sowie über Bezugsmöglichkeiten informiert gern das Jaguar Land Rover Classic Centre in Essen-Kettwig: E-Mail classic.germany@jaguarlandrover.com, Telefon 020 54 93 98 70.

Hier nun die vollständige deutschsprachige Pressemitteilung:

Kronberg, 2. Mai 2023 – Land Rover Classic präsentiert sein erstes Heritage-Sondermodell: den Classic Defender Works V8 Islay Edition. Mit der Themenausgabe der Allradlegende feiert der britische 4×4-Spezialist gleich zwei wichtige Impulsgeber seiner 75-jährigen Geschichte: zum einen den unvergessenen Spencer Wilks, Geschäftsführer der Rover Car Company und einer der Väter von Land Rover, der ein ähnliches Modell in seinem Besitz hatte – zum anderen die schottische Insel Islay, auf der der Name Land Rover entstand.

Der neue Classic Defender Works V8 Islay Edition rollt als erste Heritage-Sonderausgabe der Works V8 Serie heran – Land Rover Classic bestückt ihn mit einer exklusiven Ausstattung

Die Islay Edition bezieht ihre Inspiration von einem Land Rover der Serie IIa aus dem Jahr 1965, der sich im Besitz von Land Rover Mitbegründer Spencer Wilks befand – auf der zu den Inneren Hebriden gehörenden Islay-Insel verbrachte Spencer Wilks seine Urlaube

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses des Ur-Land Rover testete Spencer Wilks die Prototypen auf seinem Besitz Laggan – hier wurde auch der Name Land Rover geboren

Das exklusive neue Sondermodell erinnert in vielen Details an die Serie IIa des Jahres 1965 von Spencer Wilks: zum Beispiel mit einer Lackierung in Heritage Grau, einem Dach in Limestone und passenden Schwerlast-Stahlfelgen

Das maßgeschneiderte Interieur bietet eine Lederausstattung sowie Tweed-Details aus der Produktion der Wollmühle Islay Wollen Mill, die speziell für die Defender Islay Edition ausgewählt wurden

Eine Sonderanfertigung der Mittelkonsolenbox besitzt ein herausnehmbares Holztablett, gefertigt aus Walnussholz und Teilen von Eichenholzfässern der Whisky-Brennerei Kilchoman Distillery auf der Insel Islay

Die Classic Defender Works V8 Islay Edition ist als Defender 90 oder Defender 110 erhältlich – limitiert auf lediglich 30 Station Wagon Exemplare

Adressat für Kundenanfragen aus Deutschland zum Classic Defender Works V8 Islay Edition ist das Jaguar Land Rover Classic Centre in Essen

Inspiriert und angeregt wurde die Heritage-Sonderausgabe des Classic Defender Works V8 von einem Land Rover Modell der Serie IIa, das von Markenmitbegründer Spencer Wilks besessen und gefahren wurde und das heute Teil der Sammlung von Land Rover Classic ist. Zum anderen lieferte die Hebriden-Insel Islay Anregungen für das exklusive Modell: Hier verbrachte Spencer Wilks seine Urlaube. Auf Islay besaß Wilks die Liegenschaft Laggan, die vor 75 Jahren genügend Platz zum Testen der Prototypen bot. Im Jahr 1947, als Spencer Wilks mit einem umfassend modifizierten Rover in der rauen Landschaft der Insel unterwegs war, merkte der Wildhüter des Besitzes an, dass dies ja wohl ein „Land“ Rover sein müsse: Der ikonische Name war geboren.

Die jetzt vorgestellte Islay Edition besitzt die bekannten technischen Spezifikationen des Classic Defender Works V8: Für den Antrieb sorgt ein 5.0 Liter V8-Benziner mit 298 kW (405 PS), der mit einer ZF-Achtgangautomatik gekoppelt ist. Jedes Exemplar der Sonderserie entstammt den Baujahren 2012 bis 2016 und wird sorgfältig ausgesucht, komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut. Die neuen Fahrzeuge entstehen in Handarbeit kundiger Fachleute: Sie bieten Gewähr, dass anspruchsvolle Käufer ein einzigartiges, weil durch und durch luxuriöses und technisch anspruchsvolles Sammlerstück des klassischen Defender erhalten – und dies direkt vom seit 75 Jahren verantwortlichen Hersteller.

Vom Classic Defender Works V8 Islay Edition bringt Land Rover Classic lediglich 30 Exemplare auf den Markt: allesamt Station Wagon, wovon 17 Defender 90 mit kürzerem Radstand und 13 siebensitzige Defender 110 sind.

Paul Barritt, Direktor Land Rover Classic, sagt:

„In diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Land Rover. Spencer Wilks und die Insel Islay repräsentieren einen wichtigen Teil dieser Geschichte. Der Classic Defender Works V8 Islay Edition stellt einen überaus passenden Beitrag zur Feier des Land Rover Jubiläums dar. Er verweist auf ein Highlight in unserer Sammlung, den wirklich schönen Land Rover der Serie IIa von Spencer Wilks. Darüber hinaus finden sich hier Einflüsse der typischen Produkte und der unbeschreiblichen Landschaft der Insel Islay. Die Authentizität des Sondermodells, verbunden mit seiner modernen Technik und der exquisiten Verarbeitung durch unsere Ingenieure und Techniker bieten Gewähr dafür, dass die Islay Edition des Classic Defender ein ganz besonders attraktives Angebot für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden wird, die auf der Suche nach dem ultimativen klassischen Land Rover sind.“

Zeitloses Exterieur

Die Außenhaut des Classic Defender Works V8 Islay Edition ist in Heritage Grey gehalten, das auf die Mid-Grey-Lackierung des Originals aus der Serie IIa von Spencer Wilks verweist. Kontraste dazu bilden das in Limestone lackierte Dach und die gleichfarbigen Schwerlast-Stahlfelgen. Die Lackierung in Heritage Grey erstreckt sich auch auf die Radkästen, was die Hochwertigkeit des Exterieurs unterstreicht.

Die traditionellen Land Rover Logos und Embleme erscheinen ebenfalls in Wagenfarbe. Hinzu kommen ein Kühlergrill im Classic-Stil, der auch die ausgelaufene Defender Heritage Limited Edition schmückte, und hintere Schmutzfänger mit ikonischem Logo. Außerdem zeigen die Fahrzeugflanken eine Grafik mit der Kombination „GXC 639C“: das Kennzeichen der Serie IIa von Maurice Wilks, die als Ideen- und Impulsgeber für die exklusive Sonderausgabe fungiert.

Ebenso wie frühere Modelle des Defender Works V8 besitzt die neue Islay Edition zahlreiche hochmoderne Technikdetails, wie LED-Scheinwerfer. Hinzu gesellen sich weitere Optimierungen unter der Karosseriehaut: zum Beispiel ein modifiziertes Fahrwerk und aufgewertete Bremsen – allesamt mit dem Ziel verbunden, den Fahrkomfort auf der Straße zu verbessern und die Dynamik zu erhöhen.

Authentisches Interieur

Im Innenraum des Classic Defender Works V8 Islay Edition wird besonders deutlich, warum die Sonderedition diesen Namen trägt. Denn hier befinden sich mehrere Verweise auf die Hebriden-Insel Islay, auf der Land Rover als Markenname aus der Taufe gehoben wurde. Die Verbindung zu Islay wird in durchdachten Lösungen und umfassender Liebe zum Detail lebendig.

Die Defender Premium-Sitze des Modells sind mit Windsor-Leder in Ebony bezogen – ebenso Seiten- und Türverkleidungen, Dachhimmel und Armaturenbrett. Eine Einfassung in Wagenfarbe ziert sowohl die Mittelkonsole als auch das Classic-Infotainment-System, das unter einer klassisch gehaltenen Oberfläche moderne Funktionen wie Satellitennavigation, DAB-Radio und Bluetooth-Konnektivität beherbergt. Die gleiche Umrandung in Heritage Grey befindet sich auch am Pistolen-Wählhebel der ZF-Achtgangautomatik.

Neben dem Schalthebel erklärt eine Plakette, wie der Name Land Rover entstand: Der Überlieferung nach war dafür Ian Duncan verantwortlich, Wildhüter auf Laggan, dem Anwesen von Spencer Wilks. Hier unterzog der Urvater der Marke ein erheblich modifiziertes Rover Modell harten Tests in schwerem Gelände – was den Wildhüter zur Feststellung veranlasste, dass dies ja wohl der neue „Land“ Rover sein müsse.

Das Land Rover Heritage Logo findet sich unter anderem am Lenkrad und auf den Kopfstützen. Anders als andere Classic Defender bietet die Islay Edition in allen Fußräumen Teppichböden, ein Detail, das den luxuriösen Anspruch der exklusiven Ausgabe hervorhebt.

Bezüge zur Insel Islay kann man in durchdachten Details an mehreren Stellen des Interieurs entdecken. So sind weite Bereiche mit einem taktil angenehmen Tweed bezogen, das eigens in der Wollmühle Islay Wollen Mill für die Islay Edition gefertigt wird. Tweed bedeckt die Schulterbereiche der Sitze, die Türablagen, die Abdeckung der Mittelarmlehne und die Fläche hinter den Sonnenblenden. Das Muster des Tweeds zeigt ein erdiges Thema – passend zur Landschaft der schottischen Insel. Land Rover Classic wählte darüber hinaus Farben, die Bezüge zur Gegend aufweisen: Blau für das Meer und den Himmel über Islay, Lila als Referenz zum lokalen Heidekraut und ein dezentes Gelb, das an die torfige Graslandschaft der Insel erinnert. Den speziellen Stoff kleidet auch ein Fach in der Mittelkonsole aus, in dem kleinere Gegenstände wie Smartphones Platz finden.

Der zentrale Stauraum zwischen den Sitzen beherbergt ein weiteres Detail mit starkem Islay-Bezug: eine herausnehmbare Schale. Sie besitzt nicht nur Laschen aus Leder, sie wurde außerdem aus Teilen von Eichenholzfässern der Whisky-Brennerei Kilchoman Distillery auf der Insel Islay hergestellt.

Die Schale jedes Exemplars der Islay Edition verfügt über eine individuelle 110-Millimeter-Holzscheibe, die das Ende eines Whiskyfasses nachbildet. Jedes Teil entstand aus anderen Holzstücken, auf die die Schriftzüge der Distillery mit Schablonen aufgebracht sind. Das macht alle Fahrzeuge zu Unikaten. Die Holzscheiben sind in die Schalen eingefügt, die mit Holzdekoren aus American Walnut verkleidet wurden, hochwertig zusammengefügt mit formschönen Schwalbenschwanzverbindungen. Die ebenso hochwertig gearbeitete Einfassung zeigt im gestanzten Schrifttyp Kilchoman Distillery und Wollen Mill – außerdem das offizielle Logo zum 75-jährigen Jubiläum von Land Rover. Schließlich ist der Boden der Getränkehalter ebenfalls aus dem Holz von Whiskyfässern geschnitten.

Die Kilchoman Distillery besitzt eine familiäre Verbindung zu Spencer Wilks. Dessen Urenkelin Kathy Wilks hat 2005 mit ihrem Mann Anthony die Brennerei gegründet. Auf diese Weise entsteht eine authentische Linie zwischen dem Originalfahrzeug, seinem Namensgeber, der schönen Hebriden-Insel und den einzigartigen Ausstattungsdetails des Classic Defender Works V8 Islay Edition. Zu Ehren der exklusiven Classic Defender Edition wird ein Whisky der limitierten Sonderserie „639“ gebrannt, von der jeder Käufer eine Flasche erhält.

Eichenholzdekore finden sich auch am Boden des Kofferraums: Das formschön verarbeitete und strapazierfähige Material erfüllt im Hinblick auf Qualität und Technik die gleichen hohen Standards wie sein Pendant im aktuellen Range Rover. Aufgenommen wird die Holzmaserung zudem von der Uhr auf der Mitte des Armaturenbretts.

Technische Spezifikation

Der neue Classic Defender Works V8 Islay Edition nutzt die gleiche technische Basis wie alle Varianten des Classic Defender Works V8. Jedes Fahrzeug ist ein komplett zerlegter und von Grund auf neu aufgebauter klassischer Defender, der von den Spezialisten bei Land Rover Classic sorgfältig ausgesucht wurde. In die aus den Baujahren 2012 bis 2016 stammenden Defender implantiert Land Rover Classic einen modernen 5.0 Liter V8-Saugmotor-Benziner mit 298 kW (405 PS) Leistung und einem Drehmomentmaximum von 515 Nm. Diese Kraft wird mithilfe einer ZF-Achtgangautomatik an die vier Räder übertragen.

Damit sprintet die exklusive Islay Sonderedition in 5,6 Sekunden von 0 auf 60 mph (zirka 96 km/h) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 171 km/h. Jedes Fahrzeug wird individuell neu aufgebaut und erhält dabei ein Defender Suspension-Upgrade-Kit, bei dem das Fahrwerk neu abgestimmt wird – mit Zielrichtung verbesserter Fahrkomfort auf der Straße und erhöhter Dynamik durch modifizierte Federraten und Dämpfer. Weiterhin kommt ein Handling-Upgrade-Kit mit verbesserten Bremsscheiben, Belägen und Bremssätteln an Bord.

Für den neuen Classic Defender Works V8 Islay Edition nennt Land Rover Classic in Großbritannien Preisempfehlungen von 230.000 Pfund Sterling für den Defender 90 bzw. 245.000 Pfund Sterling für den Defender 110.

Über Details zum Classic Defender Works V8 Islay Edition sowie über Bezugsmöglichkeiten informiert gern das Jaguar Land Rover Classic Centre in Essen-Kettwig:

E-Mail classic.germany@jaguarlandrover.com, Telefon 020 54 93 98 70