Sukhinder Singh und Thierry Bénitah feiern ihre 30-jährige Freundschaft

Eine mittlerweile 30-jährige Freundschaft verbindet Sukhinder Singh von Elixir Distillers und Thierry Bénitah von La Maison du Whisky. Singhs Eltern gründeten 1972 ihren Spirituosenladen. Dies inspirierte ihn und seinen Bruder Rajbir 1999 zur Gründung von The Whisky Exchange in London. Das Unternehmen erkannte als einer der ersten das Potenzial des Online-Handels. 2021 verkauften die Brüder The Whisky Exchange an pernod Ricard (wir berichteten).

Bénitah leitet, wie schon sein Vater vor ihm, das französische Unternehmen La Maison du Whisky, das sich seit 1956 der Vermarktung und dem Vertrieb seltener und internationaler Whiskys widmet.

In den Anfangsjahren lernten Singh und Bénitah voneinander, und tauschten Wissen sowie Ressourcen aus. Und Beide sind sich der Bedeutung von Freundschaften in der Branche bewusst.

Diese besondere Jubiläum begehen die Beiden mit der Veröffentlichung ihrer Abfüllung Imperial 30 Years Of Friendship. Der Malt aus der 1998 geschlossenen Imperial Distillery wurde am 22. August 1994 destilliert. Der Whisky reifte dann 30 Jahre lang in zwei Sherryfässern, und wurde am 16. April 2025 mit 41,1 % Vol. abgefüllt.

Singh kommentierte die Abfüllung so:

“This bottling signifies our similar journeys that led to a special bond – encompassing respect and honesty.”

Und Bénitah fügte hinzu:

“This bottling celebrates 30 years of a sincere and shared passion for whisky – a strong bond that remains intact like the very first day.”

Imperial 30 Years Of Friendship ist auf 150 Flaschen limitiert und ab Oktober exklusiv in Frankreich erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 990 €. Der Whisky kann vom 27. bis 29. September auch bei Whisky Live Paris verkostet werden. Singh und Bénitah veranstalten am Sonntag im Rahmen der Veranstaltung eine besondere Verkostung.