SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei aus der Lost Distillery Imperial

Die Ruinen der Brennerei mussten 2013 Dalmunach weichen - die drei Bottlings stammen aus 1998, dem letzten Destillationsjahr...

Sie stand einst dort, wo jetzt Dalmunach steht: Imperial, eine der vielen Lost Distilleries das Speyside. Sie ist natürlich inzwischen völlig abgerissen, und die neue Dalmunach Distillery verwendet auch kein Equipment aus ihr – so hat sich nichts von ihr in die Gegenwart gerettet, abgesehen von ihren jetzt auch immer seltener werdenden Bottlings.

Serge verkostet nun drei von ihnen, die letztes Jahr veröffentlicht wurden und alle aus dem Jahr ihrer Schließung, 1998, stammen. Und alle drei scoren in dabei gleich gut:

AbfüllungPunkte

Imperial 27 yo 1998/2025 (42.2%, Living Souls, refill bourbon barrel)86
Imperial 26 yo 1998/2025 (44.4%, Whiskyland, Decadent Drinks, refill barrel, 134 bottles)86
Imperial 27 yo 1998/2025 (53%, Whisky Picnic Bar, bourbon barrel, cask #9, 120 bottles)86
Von der alten Imperial-Destillerie waren vor dem Bau von Dalmunach nur mehr wenige Gebäude erhalten. Bild Copyright Mario Prinz
