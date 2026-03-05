Serge verkostet: Drei aus der Lost Distillery Imperial

Sie stand einst dort, wo jetzt Dalmunach steht: Imperial, eine der vielen Lost Distilleries das Speyside. Sie ist natürlich inzwischen völlig abgerissen, und die neue Dalmunach Distillery verwendet auch kein Equipment aus ihr – so hat sich nichts von ihr in die Gegenwart gerettet, abgesehen von ihren jetzt auch immer seltener werdenden Bottlings.

Serge verkostet nun drei von ihnen, die letztes Jahr veröffentlicht wurden und alle aus dem Jahr ihrer Schließung, 1998, stammen. Und alle drei scoren in dabei gleich gut:

Abfüllung Punkte

Imperial 27 yo 1998/2025 (42.2%, Living Souls, refill bourbon barrel) 86 Imperial 26 yo 1998/2025 (44.4%, Whiskyland, Decadent Drinks, refill barrel, 134 bottles) 86 Imperial 27 yo 1998/2025 (53%, Whisky Picnic Bar, bourbon barrel, cask #9, 120 bottles) 86