Serge verkostet: Nc’Nean im Quartett

Seit 2020 kennen wir die Single Malt Whiskys der Nc’Nean Distillery. Die Brennerei, an der West-Küste Schottlands gelegen, setzt ihren Fokus auf eine nachhaltige und ökologische Herstellung ihres Whiskys. Und ist experimentierfreudig bei den Prozess-Schritten Fermentation, Destillation sowie auch Fass-Auswahl. Die Berichte über unseren besuch der Brennerei auf der Halb-Insel Movern finden Sie hier und hier.
Vier ihrer Abfüllungen vereint Serge Valentin heute in seiner täglichen Verkostung. Auf Nc’nean Huntress 2025 Lemon Meadow folgen zwei Aon Einzelfass-Abfüllungen für Kirsch Import sowie Single-Cask-Bottling des unabhängigen Abfüllers Watt Whisky. Gerade die Einzelfass-Bottlings überzeugen Serge sehr:
|Abfüllung
|Punkte
|Nc’Nean ‚Huntress 2025 Lemon Meadow‘ (48.5%, OB, 5,729 bottles, 2025)
|82
|Nc’Nean 6 yo 2018/2024 (57.1%, Watt Whisky, STR cask, 282 bottles)
|85
|Nc’Nean 2020/2025 ‘AON Amarone’ (59.3%, OB, Kirsch Import, cask # 20-676, 486 bottles)
|87
|Nc’Nean 2017/2025 ‘AON Calvados’ (60.1%, OB, Kirsch Import, cask # 17-520, 343 bottles)
|86