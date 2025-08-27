Mittwoch, 27. August 2025, 14:19:03
Suche
IslayLeser-BarNeue WhiskysVeranstaltung

Kilchoman verlost eine Abfüllung aus dem Kilchoman Cask No. 1

Bis zum 14. Dezember können Interessierte Lose über die Website der Brennerei erwerben

Die Islay-Brennerei Kilchoman feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums erschien bisher die „20th Anniversary Cask Series“ (wir berichteten), und feierten diesen Geburtstag mit den Kilchoman Days 2025 (auch hierüber berichteten wir). Am 14. Dezember wird es zu einem weiteren Höhepunkt kommen. Denn dann wir, genau 20 Jahre nach seiner Befüllung, aus dem Kilchoman Cask No. 1 eine Flasche befüllt. Das erste 20-jährige Single Malt Bottling der Brennerei.

Da der Kauf einer Flasche aus Fass Nr. 1 für viele, die Kilchoman von Anfang an unterstützt haben, unerschwinglich wäre, entschloss sich Brennerei-Gründer Anthony Wills, eine zu verlosen. Alle Details und Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Brennerei.

-Werbung-
SourceThe spirits business
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Nc’Nean im Quartett

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH