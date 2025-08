Kilchoman Day Berlin – 20 Jahre voller Hingabe & Leidenschaft

Auf die Termine der Kilchoman Days haben wir ja bereits in einem früheren Artikel hingewiesen – nun ist der erste auch schon über die Bühne gegangen, in Berlin mit großem Erfolg.

Von dort hat uns der deutsche Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen, einen kurzen Bericht gesendet und weist nochmals auf die kommenden beiden Termine hin: Der nächste ist schon morgen am Samstag in Nürnberg, der letzte dann Ende September in Dortmund.

Hier jedenfalls einmal der Bericht aus Berlin:

20 Jahre voller Hingabe & Leidenschaft

Jubiläumstour-Start in Berlin

Die Kilchoman Days 2025 wurden am vergangenen Samstag in Berlin bei Whisky and Cigars feierlich eröffnet. Das Event markierte den offiziellen Startschuss für eine spannende Jubiläumstour, bei der Whisky-Liebhaber die Gelegenheit hatten, das 20-jährige Jubiläum der Kilchoman-Destillerie gebührend zu feiern. Gemeinsam mit den Kilchoman-Fans sowie dem Kilchoman Distillery Team Anthony Wills, Peter Wills und Catherine MacMillan wurde ein abwechslungsreiches Programm am Abend geboten. Im Mittelpunkt standen exklusive Verkostungen aller Jubiläumsabfüllungen, ergänzt durch eine Auswahl an Limited Releases, der Core Range und Kilchoman-Cocktails. Ein besonderes Highlight war das exklusive Tasting mit Destillerie Inhaber Anthony Wills, bei dem die speziell zum Jubiläum veröffentlichten Anniversary Casks vorgestellt wurden und spannende Einblicke zu der Destillerie geboten wurden. Ein gelungener Auftakt, den Kilchoman und die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft in Berlin gemeinsam mit Whisky & Cigars zelebrieren durfte.

Die legendäre Islay Atmosphäre geht am Wochenende – 2. August 2025 bei Gradls Whiskyfässla im Leonardo Hotel in Nürnberg weiter. Gemeinsam mit Emma McHarrie, Global Brand Ambassador für Kilchhoman, wird den Kilchoman Fans erneut ein spannendes Programm und interessante Einblicke geboten.

Was euch beim Kilchoman Day in Nürnberg erwartet:

Geführtes Tasting der 4-teiligen Anniversary Cask Series

Dram Verkostung von Limited Editions und dem Kilchoman Core Range Portfolio

Begleitetes Dinner beim Tasting-Event

Wir freuen uns erneut auf einen spannenden Abend mit inspirierenden Gesprächen & unvergesslichen Momenten!

Der letzte Stopp der Jubiläumstour wird im September, am 26.09.2025 in Dortmund beim Weinhaus Hilgering sein. An diesem Abend werden George Wills und Emma McHarrie von Kilchoman vor Ort sein.