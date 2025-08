Von Prineus, dem Importeur der Whiskys der Lindores Abbey Distillery, haben wir die Mitteilung für Sie erhalten, dass der Friar John Cor Chapter III in Kürze bei den Händlern zu haben sein wird. Das dritte Bottling der Serie reifte in drei verschiedenen Fässern, bevor es in Refill Sherrybutts gefinisht wurde. Abgefüllt ist er mit kräftigen 60,2% Alkoholstärke. Der UVP liegt bei 74,90 €.

Hier die Infos und Tasting Notes zum Friar John Cor Chapter III:

Friar John Cor Chapter III von der Lindores Abbey Distillery kommt nach Deutschland

Wir freuen uns Ihnen die neuste Abfüllung der Lindores Abbey Distillery vorstellen zu können.

Es handelt sich dabei um den Friar John Cor Chapter III. Er reifte in Amontillado- und Pedro Ximenez-Sherryfässern sowie in ehemaligen Bourbonfässern. Nach dem Vatting der Fässer reifte der Whisky in Refill Sherrybutts, wodurch seine Tiefe und Komplexität verstärkt wurden und sich die Aromen gegenseitig ergänzen konnten. Nach dem durchschlagenden Erfolg seiner Vorgänger setzt dieses dritte Kapitel das Vermächtnis mit einem außergewöhnlichen Rezept fort, das jeden Whisky-Liebhaber in seinen Bann ziehen wird.



Wie alle Lindores-Abfüllungen enthält es keine zusätzlichen Farbstoffe und ist nicht kältefiltriert. Er wurde in Fassstärke mit 60,2 Vol.% abgefüllt.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Mahagoni

Nase: Süße Vanille, Melassesirup, rote Äpfel, flüssiger Honig, einige blumige Noten und Trockenfrüchte.

Geschmack: Voller Charakter, der Gaumen öffnet sich mit dunklem Sirup, fruchtigen Rosinen und Feigen, überlagert von lebendigen, warmen Gewürznoten, die für Komplexität sorgen, gefolgt von Noten von dunkler Schokolade und Nüssen. Samtige Textur am Gaumen.

Abgang: Langer, warmer Abgang mit wiederkehrendem Schokoladenfondant und süßem Zimt.