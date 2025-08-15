Serge verkostet: Zwei aus Lindores Abbey

Die kleine Lindores Abbey Distillery nahe der historischen Geburtsstätte des schottischen Whiskys ist heute mit zwei Abfüllungen bei Serge vertreten – beides Originalabfüllungen und beide relativ jung, so wie eben auch die Brennerei.

Die Wertungen der Verkostung sind gut, die Kommentare gefühlt noch besser als die Punkte, die Sie in unserer Tabelle sehen:

Abfüllung Punkte

Lindores Abbey ‘The Cask of Lindores II’ (49.4%, OB, bourbon cask, 2023) 83 Lindores Abbey ‘Thiron 2024’ (49.4%, OB) 82