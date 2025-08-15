Teeling Master Blender Alex Chasko kommt zur Fachmesse Bar Convent Berlin

Mit der Marke Teeling ist nicht nur der Familienname Teeling verbunden, sondern auch mit Alex Chasko, der für die Destillerie seit Beginn an tätig ist und den Stil der Whiskeys dort als Master Blender entscheidend mitgeprägt hat.

Am 6. Oktober 2025 wird Master Blender Alex Chasko auf der Fachmesse Bar Convent Berlin (BCB) anwesend sein und dort für Gespräche und Fragen zur Verfügung stellen. Teeling hat uns dazu Vorabinfos gesendet, die wir natürlich gerne mit Ihnen teilen:

10 JAHRE TEELING WHISKEY COMPANY.MASTER BLENDER ALEX CHASKO, DER ARCHITEKT DES MODERNEN IRISH WHISKEY, KOMMT ZUR FACHMESSE BAR CONVENT BERLIN

Die Erfolgsgeschichte von Teeling begann 2012 mit einer mutigen Vision der Brüder Jack und Stephen Teeling: Irish Whiskey aus der Nische zurück ins Rampenlicht zu holen – mit einem klaren Fokus auf Qualität, Kreativität und Authentizität. Drei Jahre später eröffnete die Teeling Whiskey Distillery – und wurde damit zum Symbol einer neuen goldenen Ära des irischen Whiskeys. Als erste neue Destillerie der Stadt seit über 125 Jahren wurde Teeling 2015 im historischen Liberties-Viertel eröffnet – mit der Mission, die stolze Whiskeytradition Dublins neu zu beleben. 2025, mit über 1.000.000 Besuchern, weltweiter Anerkennung und mehr als 650 internationalen Auszeichnungen, feiert die Teeling Whiskey Distillery ihr erstes großes Jubiläum – als Sinnbild für die Wiedergeburt und Zukunft des Irish Whiskey. Was als Herzensprojekt zweier Brüder mit tief verwurzelter Familiengeschichte begann, ist heute eine weltweit anerkannte Craft-Whiskey-Marke geworden. Mit Blick auf die Zukunft bleibt Teeling seiner Mission treu: Whiskey mit Charakter zu erschaffen, der neugierige Genießer auf der ganzen Welt inspiriert. Die Marke ist mittlerweile in über 80 Ländern erhältlich – in Bars, bei Sammlern und in den Gläsern einer neuen Generation von Whiskeyfreunden, die Authentizität und Geschmack suchen.

Alex Chasko, Master Distiller und Master Blender ist seit Beginn für Teeling tätig und spielt eine entscheidende Rolle im Erfolg der Marke. Der gebürtige US-Amerikaner, der in Oregon aufwuchs und später Brau- und Destillationswissenschaft an der renommierten Heriot-Watt University in Edinburgh studierte, ist seit der Gründung prägend für Teelings Whiskeyprofil und steht für deren Philosophie: Respekt vor dem Handwerk, aber keine Angst vor dem Neuen. Mit außergewöhnlichen Fassreifungen – von Rum- über Sauternes- bis hin zu irischer Eiche – hat Chasko Teeling einen aromatischen Fingerabdruck verliehen, der weltweit geschätzt wird. Unter seiner Führung entstanden preisgekrönte Whiskeys wie der „World’s Best Single Malt“ (WWA 2019) Teeling Single Pot Still oder der erste getorfte Single Malt aus Dublin, Teeling Blackpitts Peated Single Malt und die zum Jubiläum limitierte Sammleredition “Birthday Batch”, kuratiert aus den ältesten Whiskeybeständen des Hauses. Diese Sonderabfüllung spiegelt die Aromenvielfalt und Innovationskraft der Destillerie wider und ist ausschließlich über www.teelingdistillery.com erhältlich. Die Erlöse kommen wohltätigen Organisationen in Dublin zugute. Chasko kam ursprünglich als Innovationsmanager zur Cooley Distillery, bevor ihn Jack Teeling 2012 für sein eigenes Projekt gewann. Seitdem verantwortet Chasko alles – von Rezepturen über Fassmanagement bis zum finalen Blend. Sein Stil: experimentierfreudig, präzise, mutig.

„Ich sehe irischen Whiskey als riesige Spielwiese für neue Aromen und Konzepte. Wir ehren die Tradition, aber wir müssen sie auch weiterentwickeln.“ Alex Chasko

Am 6. Oktober 2025 ist Teeling Whiskey mit Master Distiller und Master Blender Alex Chasko live beim Bar Convent Berlin (BCB) vertreten – einer der wichtigsten Branchentreffen der internationalen Bar- und Spirituosenwelt. Alex Chasko wird vor Ort für Fachgespräche und persönliche Interviews zur Verfügung stehen.

Treffen sie Alex Chasko, den kreative Kopf hinter Teelings preisgekrönten Abfüllungen und erfahren sie mehr über seine kompromisslose Neugier bei Teeling, gepaart mit dem Anspruch, traditionelle Methoden mit kreativen Fassreifungen zu kombinieren.