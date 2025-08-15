Neues von The Caskhound: Mit der 7. Edition der Reihe CRAZY COOS RELOADED bringt Tilo Schabel einen 11 Jahre alten Ben Nevis in die Regale der Fachhändler und zu Ihnen nach Hause. Der fassstark abgefüllte Highlander reifte die volle Zeit in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead und kommt in einer Auflage von 260 Flaschen.

Lesen Sie hier alle Infos, die Tasting Notes und die Bezugsquelle des neuen CRAZY COOS RELOADED:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„A dram above par“: CRAZY COOS RELOADED spielt mit sherrybetontem BEN NEVIS auf Sieg!

Der nächste Abschlag sitzt! Mit der 7. Edition der beliebten Reihe CRAZY COOS RELOADED bringt der Maverick der deutschen Whiskyszene, Tilo Schnabel, erneut eine Abfüllung auf den Platz, die kein Birdie braucht, um zu glänzen: ein 11 Jahre alter Highland Single Malt aus der legendären BEN NEVIS Distillery, vollständig gereift im First Fill Oloroso Sherry Cask und abgefüllt mit knackigen 58,5 % Vol. – aus einem einzigen Fass, naturbelassen und unaufgeregt ehrlich!

Geformt vom Fass, geschwungen mit Stil, von Kopf bis Fuß Highland

Andalusisches Temperament trifft auf robuste Highland-Natur: Der Einfluss des First Fill Oloroso Sherryfasses bringt satte Aromen von Trockenfrüchten, Gewürzen, Leder und einem vollmundigen, fast ölig wirkenden Körper ins Glas. Trotzdem bleibt der typische BEN NEVIS-Charakter klar erkennbar – kantig, markant, leicht rustikal und mit dieser schwer zu fassenden Old-School-Magie, wie man sie heute nur noch selten findet …

Die BEN NEVIS Distillery liegt in Fort William, direkt am Fuß des gleichnamigen, höchsten Berges Schottlands. Seit 1825 entstehen hier ehrliche Highland Single Malts mit Ecken und Kanten – traditionell gebrannt, unverfälscht und mit einem Charakter, der längst Kultstatus genießt.

Unser BEN NEVIS kann sich aber nicht nur schmecken, sondern auch sehen lassen: Wie bei jeder CRAZY COOS-Edition stammt das Etikett von Lana Mathieson – diesmal mit einer lässigen Highland Coo samt Golftasche und Tartan-Käppi. Mit seinem sympathischen Mix aus Witz, Stil und Gespür für schottische Eigenheiten, bringt das Motiv den Charakter des Whiskys perfekt auf den Punkt – der perfekte Dram für alle, die wissen, dass beim Whisky wie beim Golf die Haltung zählt …

Wir meinen: Für Fans sherrybetonter Tropfen und Liebhaber ehrlicher Highland-Whiskys ist diese Abfüllung ein echtes Hole-in-One!

Crazy Coos Reloaded #7: BEN NEVIS

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre alt (2014/2025) • 58,5 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 260 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Startet wie der erste Schwung am Morgen – leicht und floral, die Luft noch frisch. Es folgen Vanille-Plätzchen, dann plötzlich ein kleiner, frecher Slice in Richtung Sauer-kraut. Anschließend geht’s ins volle Fairway der Würze: Orangenlikör, Honigwein, warme Karamellsauce und eine Handvoll Nüsse.

Palate: Ein weicher Antritt, ganz ohne Hektik – wie ein sauberer Drive. Viele Kräuter und Gewürze rollen über den Gaumen, dazu kandierte Ingwer- und Orangenstücke. Gebrannte Mandeln zeigen sich, ein Schuss Pfirsichlikör, Feigenmarmelade, Toffee und ein Hauch Sandelholz bringen Tiefe.

Finish: Mittelang und sehr würzig – eher ein präziser Putt als ein wilder Schlag. Nusskekse, ein Hauch getrocknete Aprikose, bittersüße Crème-Brûlée-Kruste und ein feiner Ausklang von Eichennoten.

FAZIT: Kraftvoll, charakterstark und mit ordentlich Wind im Rücken!

Diese Einzelfassabfüllung zeigt sich so, wie wir es bei THE CASKHOUND schätzen: unverfälscht, in authentischer Fassstärke, nicht kühlgefiltert und ohne künstliche Farbstoffe. Ab Freitag, dem 15. August 2025, ist unser Highland Malt exklusiv in unserem Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Und keine Sorge: Die nächsten CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen stehen bereits in den Startlöchern. Mehr Infos gibt’s schon bald genau hier …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.