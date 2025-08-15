Uncle Nearest: Richter setzt Masseverwalter ein

In der Klage rund um ausstehende Kredite in der Höhe von 108 Millionen US-Dollar, die die Nearest Green Distillery dem Hauptkreditgeber, Farm Credit Mid-America, schuldet, hat der zuständige Richter nun die angekündigte rasche Entscheidung über die Einsetzung eines Masseverwalters gefällt. Dieser ist ab sofort eingesetzt und wird sich um die Assets der Destillerie kümmmern, um dem Kreditgeber möglichst Schadenfreiheit zu sichern.

Das Gericht sagte laut einem Bericht in The Spirits Business dazu:

„Farm Credit asserts that the receivership factors weigh in its favour. Defendants, unsurprisingly, dispute this contention. They argue that appointing a receiver would be inappropriate given the brand damage it would entail, the availability of less drastic remedies, and the fact that many of the issues underlying the parties’ dispute were caused by the unauthorised actions of Uncle Nearest’s former CFO, Mike Senzaki. “The court appreciates defendants’ position, but it finds that appointing a receiver is necessary under the circumstances.”

Das bedeutet auch, dass Fawn und Keith Weaver, die Besitzer der Brennerei, nicht mehr ins tägliche Geschäft der Destillerie involviert sind. Sie dürfen laut Gerichtsbeschluss zwar weiter die Brennerei und Marke nach außen vertreten, um etwaigen Schaden vom Image der Marke abzuwenden, der durch die Einsetzung eines Verwalters entstehen könnte.