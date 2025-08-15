Freitag, 15. August 2025, 17:21:27
TTB-Neuheiten: Aberlour 50yo

Gleich um ganze sechs Jahre älter als der bislang älteste Aberlour aus dem Jahr 2020 ist der neue 50-jährige...

Auch heute können wir Sie mit einem kleinen Blick auf zukünftige Abfüllungen im Whiskybereich versorgen, dank der Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank.

Diesmal geht es um den ältesten bislang abgefüllten Aberlour: Der Aberlour 50yo ist gleich um ganze 6 Jahre älter als der bisherige Rekordhalter, der Aberlour 1975 aus der Cellar Collection. Er wird mit 45,2% vol. Alkoholgehalt abgefüllt werden – mehr verraten die Etiketten leider nicht, aber es wird dazu sicher eine offizielle Ankündigung mit allen Details geben:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 

