TTB-Neuheiten: Aberlour 50yo

Auch heute können wir Sie mit einem kleinen Blick auf zukünftige Abfüllungen im Whiskybereich versorgen, dank der Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank.

Diesmal geht es um den ältesten bislang abgefüllten Aberlour: Der Aberlour 50yo ist gleich um ganze 6 Jahre älter als der bisherige Rekordhalter, der Aberlour 1975 aus der Cellar Collection. Er wird mit 45,2% vol. Alkoholgehalt abgefüllt werden – mehr verraten die Etiketten leider nicht, aber es wird dazu sicher eine offizielle Ankündigung mit allen Details geben: