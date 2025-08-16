Soeben erschienen: myBar Sommer Whisky Release 2025

Und wieder bringt David Gran in seiner Serie myBar ein neues Batch von Abfüllungen in Kleinstauflage – insgesamt sind des sieben an der Zahl, die er als myBar Sommer Whisky Release 2025 ab sofort auf seiner Webseite zum Kauf anbietet. Finden Sie hier alle Infos dazu:

MYBAR SOMMER WHISKY RELEASE 2025

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran öffnet erneut die Tore seines Fasskellers und präsentiert sieben exklusive neue Abfüllungen für den Sommer Whisky Release 2025.

Hinter myBar steht der Mixologe David Gran, der in seinem ehemaligen Weinkeller in Wangen im Allgäu Whiskys, Rums und Gins in sorgfältig ausgewählten Fässern veredelt. Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Barwelt entstehen so Abfüllungen, die weit über das Gewöhnliche hinausgehen – jede Edition ein echtes Unikat.

Für den diesjährigen Sommerrelease wurden ausgewählte Whiskys aus Schottland und Irland als Basis verwendet und in handverlesenen Sherry-, Wein- und Dessertweinfässern nachgereift, um ein einzigartiges Geschmackserlebnis zu schaffen.

Ab Samstag, den 16. August 2025, sind die neuen Whiskys online erhältlich: https://davidgran.de/product-category/whisky/

VERY NORTH SINGLE MALT WHISKY HIGHLANDS 2016 – MOSCATEL FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-verynorthhighlands-2016-moscatel/

Alter: 9 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 53,5% Vol. Preis: 84,90€

Tastingnotes:

Aroma: zarte Fruchtnoten, feine Honigsüße, dezente Kräuter, sanfte Würze Geschmack: intensive Honigsüße, cremig, frische Kräuter, Eichenholzwürze Abgang: langanhaltend, warme Süße, dezente Würze

UNPEATED ISLAY SINGLE MALT WHISKY 2016 – OLOROSO SHERRY FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-unpeatedislay-2016-oloroso/

Alter: 9 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 56,3% Vol. Preis: 79,90€

Tastingnotes:

Aroma: Intensiv und reichhaltig, dunkle Früchte, Feigen und Datteln, feine Gebäcknoten, dezente Würze

Geschmack: süßer Auftakt, dezente Würze, intensive, sherrytypische Fruchtnoten Abgang: Extrem langanhaltend, intensive, klebrige Süße

ISLE OF ARRAN SINGLE MALT WHISKY 2016 – TAWNY PORT FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-arran-2016-tawnyport/

Alter: 9 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 55,4% Vol. Preis: 84,90€

Tastingnotes:

Aroma: fruchtige Süße, gegrillte Pfirsiche, dezente rote Grütze

Geschmack: vollmundig, intensiver Fruchtkompott, Zwetschgenröster, Puderzucker, feine Würze Abgang: langanhaltend, vollmundig, Süße und feine Würze

DUFFTOWN [M] SINGLE MALT WHISKY 2013 – PALO CORTADO SHERRY FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-dufftownm-2013-palo-cortado/

Alter: 12 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 55,3% Vol. Preis: 89,90€

Tastingnotes:

Aroma: intensiv, faszinierend, unglaublich dunkle Früchte, dezente Kräuter- und leicht würzigen Maggi-Noten

Geschmack: vollmundig, kraftvoll, intensive dunkle Früchte, Brombeeren, Feigen, kräutrige Würze

Abgang: Langanhaltend und intensiv, tiefe, dunkle Fruchtigkeit, klebrige, vollmundige Süße

WHISKY EXPERIMENT NO. VII 2016 (SCOTLAND s IRELAND) MARSALA FINISH

https://davidgran.de/produkt/whisky-experiment-no7-marsala-finish/

Alter: 8 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 47,5% Vol. Preis: 49,90€

Tastingnotes:

Aroma: rauchige Lagerfeuer, dunkle Früchte, dezenten und erfrischende Note Geschmack: kräftiger Rauch, süßliches Lagerfeuer, feine Traubennoten Abgang: Langanhaltender Rauch, sanfte süße Nuancen

EAST ISLAY SINGLE MALT WHISKY 2018 – SAUVIGNON BLANC FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-eastislay-2018-sauvignon-blanc/

Alter: 7 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 53,6% Vol. Preis: 89,90€

Tastingnotes:

Aroma: frisch, kräftiger grüner Apfel, grasige Noten, medizinische Nuancen, vanillige Süße Geschmack: maritimer Torfrauch, Kräuter der Provence, cremige Süße

Abgang: Langanhaltend, leicht abnehmender Rauch, rote Äpfel

SOUTH ISLAY SINGLE MALT WHISKY 2018 – TEQUILA FINISH

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-south-islay-2018-tequila-finish/

Alter: 7 Jahre

0,5L

Alkoholgehalt: 56,0% Vol. Preis: 89,90€

Tastingnotes:

Aroma: Islay Rauch, leichte Zitrusfrische, feine Heidekräuter, Popcorn Süße

Geschmack: Süßer Antritt, feine tropische Früchte, intensiver Torfrauch, feine Agavenwürze Abgang: langanhaltend, rauchig, feine tropische Süße