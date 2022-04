Neu bei Kirsch Import: Nc’nean Huntress, Peat zum Vatertag und Edradour 10 yo Bourbon Cask

Die Neuheiten in dieser Woche von Kirsch Import: Die erste Frühjahrs-Veröffentlichung der Nc’nean Distillery, Elements of Islay in der Vatertagsedition und Edradour, 10 Jahre alt und ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Hier nun alle weiteren Details, sie wir heute erhalten haben:

Jägerinnen des guten Geschmacks: Nc’nean launcht mit Huntress eine neue Serie an Specials

Nc’nean weiß, wie man eigene Wege geht. Die Vorreiter-Brennerei hat in Sachen nachhaltige Whiskyproduktion bereits beeindruckende Spuren hinterlassen – etwa durch die Zertifizierung als erste Whiskybrennerei im Vereinigten Königreich mit einem Netto-Null-Emissionsausstoß. Neben dem Wohl des Planeten folgt Nc’nean einer weiteren Fährte: die Whiskywelt mit neuen Geschmackserlebnissen bereichern. Dafür vergnügen sich Annabel Thomas und Team mit innovativen wie experimentellen Ansätzen, deren Resultate in einer neuen, saisonalen Serie veröffentlicht werden: Huntress.

Den Anfang macht Nc’nean Huntress 2022. Mit dem Single Malt in der dunklen Recyclingflasche präsentiert die Brennerei von der Halbinsel Movern erstmals ein Ergebnis ihrer Experimente mit Hefe – der Zutat für faszinierende Aromen. Auf unkonventionelle Weise wurde Huntress mit drei Hefesorten hergestellt. Darunter: DistilaMax RM. Üblicherweise bei der Rumherstellung verwendet, bringt die Sorte in Huntress 2022 Noten tropischer Früchte hervor, gepaart mit einer üppigen Mineralität, die dem limitierten Whisky eine neue Komplexität verleiht.

Nc’nean Huntress 2022

Organic Single Malt Scotch Whisky

3 Jahre

Dest. 2018

Abgef. 2022

Fasstyp: Bourbon Casks, STR-Weinfässer

4.447 Flaschen (insgesamt)

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Väter sind Kernelemente im Periodensystem des Lebens. Dieser Tatsache zollt Kirsch Import auch dieses Jahr in Kooperation mit der Reihe Elements of Islay Respekt. Mit dem beliebten Peat Full Proof in der Vatertagsedition widmen wir das Herz der torfig-maritimen Inselwhiskys allen Papas und Peat-Lovers. Das Apothekendesign des Islay Blended Malt Scotch Whisky haben wir für die Geschenkidee zum 26. Mai um „liebevolle“ Elemente ergänzt und den Papa ins Zentrum gerückt – ganz wie es sich zum Vatertag gehört.

Der Absender der „I love Papa“-Botschaft kann am rechten Rand des als Karte angelegten Etiketts seinen Namen hinterlassen. So überbringt die personalisierte Flasche herzige Vatertagsgrüße und erfreut zugleich bei 59,3% vol. mit einem kräftigen Aromen-Mix aus knackigem Torfrauch, Seegras, Schinken, Apfel und Zitrone.

Peat Full Proof – I love Papa

Elements of Islay Blended Malt Scotch Whisky

59,3% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour beglückt mit Bourbon Casks: Neuauflage des Highlanders im Ibisco Dekanter

Edradour steht nicht erst seit Übernahme durch Andrew Symington 2002 in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans ziemlich weit oben. Die unverfälschten Whiskys der in den Highlands östlich von Pitlochry gelegenen Brennerei entstehen teilweise noch mit Original-Equipment aus dem 19. Jahrhundert. Für seine unbestreitbar hohe Qualität liefert „Scotland’s little gem“ zahlreiche Belege – etwa mit Neuauflage des Edradour 10 y.o. Bourbon Cask im Ibisco Dekanter.

Die formschöne Flasche enthält alles, was die Herzen von Genießern höherschlagen lässt: Premium-Whisky, satte, rein natürliche Farbe, vollmundige Aromen. Diese entwickelte der Highland Single Malt Scotch im Laufe einer mindestens 10-jährigen Bourbon-Cask-Reifung. Acht Fässer aus amerikanischer Eiche füllten schließlich 1.783 Flaschen. Ihr goldgelber Inhalt entfaltet bei fassstarken 59,6% vol. elegante, aber intensive Noten von Vanille und Butterscotch, gepaart mit feinen floralen und Kräuternoten sowie würziger Eiche.

Edradour 10 y.o. Bourbon Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 08/02/2012 (jüngstes Destillat)

Abgef. 28/02/2022

Fasstyp: Bourbon Casks

Fassnr. 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 63

1.783 Flaschen

59,6% vol.

0,7 Liter