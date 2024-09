Nc’nean in Fassstärke ergänzt jetzt das Portfolio der Brennerei

Nachdem die Abfüllung im letzten Dezember exklusiv für den deutschen Markt erschien (wir berichteten), ergänzt die Highland-Brennerei Nc’nean ihr Portfolio jetzt um ein Bottling in Fassstärke. Nc’nean Cask Strength, abgefüllt mit 59 % vol., reifte in STR-Rotweinfässern (shaved, toasted and re-charred) und American whiskey barrels, sowie in einer kleinen Anzahl Oloroso-Sherryfässern. Diese Abfüllung wird am 4. September in Großbritannien zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £74.95 (knapp 90 Euro wären dies) auf den Markt kommen. In den nächsten neun Monaten wird sie dann auch in den anderen Märkten erhältlich sein.

Nc’nean möchte so auch der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach dieser Kategorie gerecht werden. Zumal gewann die für den deutschen Markt in Fassstärke abgefüllte Variante eine Master-Medaille bei der DB and SB Spring Tasting. Die Juroren bezeichneten ihn als „ein hervorragendes Beispiel für einen in Fassstärke abgefüllten Scotch Single Malt. Unglaubliche Tiefe und Komplexität und großartige Integration von hohem Alkoholgehalt.“