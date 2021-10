PR: Neues von Kirsch Import – Neues Whisky-Cuvée aus der Hand von Billy Walker sowie That Boutique-y Whisky Company exclusively bottled for Kirsch Import

Drei ganz spezielle Abfüllungen stellt uns Kirsch Import heute vor. Aus der Hand von Billy Walker kommt das Oloroso, Chinquapin & Grattamacco Tuscan Red Cuvée der The GlenAllachie Distillery, und zudem noch exclusively bottled for Kirsch Import. Ebenfalls mit dem ‚Exklusiv bottled for Kirsch Import-Label‘ können sich die beiden weiteren Abfüllungen schmücken. Diese erschienen bei That Boutique-y Whisky Company und kommen aus den Brennereien Nc‘nean und Cao Ila. Und natürlich war auch hier die Grafikerin Emily Chappell für die Labels verantwortlich.

Das neue Whisky-Cuvée aus der Hand von Billy Walker

Billy Walker hatte einmal mehr Gelegenheit, sein großes Fingerspitzengefühl für Fässer zu beweisen. Sensibel selektierte und kombinierte die lebende Legende Barrels, Puncheons und Casks zu einem neuen GlenAllachie Whisky-Cuvée. Der exklusiv für Kirsch Import abgefüllte Single Malt reifte zunächst in Fässern aus amerikanischem Eichenholz. Für einen zusätzlichen, aromaintensiven Reifungsprozess wählte Billy Walker weitere drei Fasstypen von unterschiedlichem Charakter aus. Neben Oloroso Sherry Puncheons und Fässern aus dem Holz der nordamerikanischen Chinquapin-Eiche fiel die Wahl auf Barriquefässer des berühmten toskanischen Weinguts Grattamacco.

Das Ergebnis: Ein überraschend exotisches, außergewöhnliches Single-Malt-Cuvée mit komplexen Aromen von Wassermelone bis reifen Feigen. Für spritzige Einschläge sorgt die Chinquapin-Eiche, während die Barriquefässer warme Toffeetöne und Noten von Steinobst beisteuern. Die andalusischen Puncheons schließlich runden mit ihren cremigen Eigenschaften alles harmonisch ab.

Oloroso, Chinquapin & Grattamacco Tuscan Red Cuvée Cask Finish 2009/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Dest. 2009

Abgef. 2021

Fasstyp: American Oak Barrels, Oloroso Sherry Puncheons, Chinquapin Oak Barrels, Grattamacco Red Wine Barrique Casks

3.000 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Exklusives von Nc’nean & Caol Ila:

That Boutique-y Whisky Company for Kirsch Import

Bunnahabhain, Linkwood und Glenlivet, Paul John, Mackmyra und Ardbeg. Ein Blick auf das Repertoire von That Boutique-y Whisky Company erweckt den Anschein: Es gibt nichts Gutes, das es hier nicht gibt. Für ihre Premium-Whiskys arbeiten die unabhängigen Abfüller mit Destillerien aus der ganzen Welt zusammen. Ob Single oder Blended Malt, Grain Whisky, Bourbon oder Rye: Alle werden in kleinen Batches abgefüllt. Der Seriosität des Whisky-Business setzt das Team Selbstironie entgegen. Dafür verantwortlich: Grafikerin Emily Chappell, der Kopf hinter den detailreichen Etiketten im Comicstil, die einen Aspekt der jeweiligen Brennerei augenzwinkernd einfangen.

Die Whiskymacher*innen von Nc’nean werden dementsprechend als Vorreiter*innen in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Label gewürdigt – mit viel Nähe zur gälischen Naturschutzgöttin, nach der die Küsten-Brennerei benannt ist. Exklusiv für Kirsch Import hat That Boutique-y nun den zweiten jemals unabhängig abgefüllten Whisky der frauengeführten Destillerie in die Flasche gebracht. Nach erst 4 Jahren zeigt sich der Single Malt bei kräftigen 60% vol. überraschend ausgereift.

Mit 12 Jahren reifte der Caol Ila deutlich länger – dafür hat die Abfüllung des fassstarken Islay Single Malts aber nur 129 Flaschen ergeben.

Nc‘nean 4 y.o.

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

4 Jahre

385 Flaschen

60% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Cao Ila 12 y.o.

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

12 Jahre

129 Flaschen

55% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert