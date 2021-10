PR: Neue Vertriebsausrichtung in der SLYRS BavarianWhisky Distillery

SLYRS BavarianWhisky Distillery entscheidet sich für eine Neuausrichtung der Vertriebsstrategie ab Februar 2022, zukünftig wird dieser dann direkt von der SLYRS Destillerie gesteuert. Für diese neue Herausforderung, bei der wir der Brennerei viel Erfolg wünschen, plant SLYRS in Zukunft bis zu 12 neue Mitarbeiter/innen ein. Alles Weitere finde Sie in der Presseinformation, die uns heute erreichte:

Neue Vertriebsausrichtung in der SLYRS BavarianWhisky Distillery

22 Jahre nach der Geburtsstunde des bayrischen Whiskys in der Lantenhammer Destillerie geht SLYRS neue Wege.

Nach der ersten Destillation 1999 ging es Schlag auf Schlag: 2002 verkauften sich die ersten 1600 Flaschen binnen drei Tagen. 2004 wurde das Unternehmen gegründet und bereits 2007 entstand die eigene Whiskydestillerie am Schliersee.

Harmonisch eingebettet in die Ortschaft mit einem sagenhaften Blick auf den Wendelstein, wächst die Destillerie schnell zu einer faszinierenden Erlebniswelt mit eigenem Laden und Café an. Dort begrüßt SLYRS jährlich ca. 50.000 Besucher.



Mit viel Leidenschaft, Innovation und Kreativität kreiert das SLYRS-Team hochwertige Whiskykompositionen, die nicht nur Kenner begeistern.



Um dem eigenen Whisky und dem stetigen Wachstum gerecht zu werden, entschied sich SLYRS für eine Neuausrichtung der Vertriebsstrategie ab Februar 2022. Der bayrische Pioniergeist und die hohe Destillationskunst werden national und international weiter wachsen, gesteuert wird dies direkt von der SLYRS Destillerie.

Für die neue Herausforderung plant SLYRS in Zukunft bis zu 12 neue Mitarbeiter/innen ein.

Von links nach rechts: Nick Binderer, Rüdiger Biehl, Thomas Dahlem und Hans Kemenater.

Hans Kemenater, geschäftsführender Gesellschafter; Master Distiller und seit dem ersten Tag 1999 Teil der SLYRS-Familie stellt sein neues Vertriebsteam vor, bestehend aus:



Nick Binderer, Head of Sales/Vertriebsleiter; ist bereits seit November 2018 Teil des SLYRS-Teams. Er treibt seitdem erfolgreich die Internationalisierung der SLYRS voran und wird den Bereich On-Trade/Fachhandel national betreuen. Zuvor war er im eigenen Familienunternehmen in der Geschäftsleitung sowie bei einem führenden Einzelhandelsunternehmen tätig.



Rüdiger Biehl, Head of Sales/Vertriebsleiter; übernimmt ab Oktober 2021 den Handelsbereich im Team. Sein Schwerpunkt sind der Großhandel sowie der Lebensmitteleinzelhandel. Zuvor war er 8 Jahre als Nationaler Key Account Manager bei Mast-Jägermeister DE tätig.



Thomas Dahlem, Senior Sales Manager; ist bereits ein langjähriges Mitglied der SLYRS-Lantenhammer-Familie. In Zukunft konzentriert er sich voll und ganz auf den SLYRS Whisky. Er ist für das gesamte bayrische Verkaufsgebiet zuständig.



Der Bereich Innendienst und Logistik wurde bereits mit vier Mitarbeitern verstärkt. Geplant ist, das SLYRS-Vertriebsteam in den kommenden Monaten, um zwei Personen zu erweitern sowie andere Bereiche wie Buchhaltung und Marketing zu verstärken.

Über SLYRS:

SLYRS ist der international hoch prämierte Single Malt Whisky aus Bayern und erhielt unter anderem 2014, 2015, 2016 und 2017 die Auszeichnung für den besten Whisky bei den World Whiskies Awards.

Entstanden aus einer Wette, Heimatliebe, Handwerkskunst und einer großen Portion Leidenschaft leistete die Destillerie 1999 Pionierarbeit und ist heute der Marktführer unter den deutschen Whiskymarken.

Der bayrische Whisky, welcher nur mit reinstem Gebirgsquellwasser sowie bayrischer Gerste hergestellt wird, ist das flüssige Gold vom SLYRSee.





Weitere Informationen unter: www.slyrs.com.