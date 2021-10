Wie könnte sich der Klimawandel in den nächsten 50-100 Jahren auf die Produktion von Scotch Whisky auswirken?

Dem Scotch Whisky als einer der wichtigsten Exportgüter kommt in Schottland eine besondere Rolle zu. Da dies sich auch zukünftig nicht ändern wird, nicht ändern soll und um diese Rolle auch gewährleisten zu können, gab die Glengoyne Distillery vor der COP 26 in Schottland eine Studie in Auftrag, wie sich die prognostizierten Temperaturerhöhungen und Veränderungen der Niederschlagsmuster auf die Brennereiproduktion in den nächsten fünfzig Jahren auswirken können.

Klimaforscher des University College London fanden heraus, dass drohender Hitze- und Trockenstress durch die globale Erwärmung die Menge und Qualität der Sommergerste in Schottland drastisch beeinflussen könnte. 800.000 Tonnen werden jährlich für die Produktion von Scotch Whisky benötigt. Eine Ertragsminderung, wie sie 2018 zu beobachten war, könnte der Branche bis zu 27 Millionen Pfund pro Jahr kosten. Ausgehend von einem Rückgang der Sommerniederschläge um bis zu 18 Prozent und einem jährlichen Temperaturanstieg von 2,0 °C bis 2080 stellten sie auch fest, dass Sommerdürren, die 2018 die Produktion in vielen Brennereien in Islay, Perthshire und Speyside zum Erliegen brachten, wahrscheinlich in Zukunft viel häufiger auftreten werden.

Auch auf die Produktion kann der Klimawandel einen großen Einfluss haben. Denn die einzelnen Stufen, einschließlich Mälzen, Gärung, Destillation und Reifung, sind alle auf das gemäßigte Meeresklima der Region ausgelegt. Höhere Luft- und Wassertemperaturen, so der Bericht, könnten in traditionellen Brennereien zu ineffizienter Kühlung führen. Und dies könnte zu neuen Herausforderungen bei der Erhaltung des Charakters, der Konsistenz und der Qualität des Destillats führen.

Der komplette Report mit dem Titel „How might climate change impact Scotch Whisky production in the next 50-100 years?“ steht online zum Download zur Verfügung.