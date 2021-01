PR: Kirsch Import bringt neuen Sea Shepherd Navy Strength, Neues von Signatory, Nc’nean Batch 03

Das Jahr hat gerade angefangen, und schon sind die ersten Neuheiten für die heimischen Whiskyregale unterwegs. Bei Kirsch Import gibt es nun den erfolgreichen und die gleichnamige Organisation unterstützenden Sea Sheperd in Navy Strength, Neues aus der Signatory Vintage Reihe und den Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky Batch 03. Diese fünf Abfüllungen werden schon bald bei Ihrem Händler erhältlich sein.

Hier alle Einzelheiten dazu:

Extra starker Einsatz für die Weltmeere: Mit dem Sea Shepherd Navy Strength Flagge zeigen

Die Kooperation zwischen Kirsch Import und der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd schlägt neue Wellen – mit einer Version des Sea Shepherd Islay Single Malt Scotch Whisky in Navy Strength. Die Sonderabfüllung unserer Reihe wurde in mariner Tradition mit 57,1% vol. abgefüllt und leistet so einen extra starken Beitrag zur Mission der Umwelt-Piraten. Jede verkaufte Flasche unterstützt Sea Shepherd: Kirsch Import spendet zehn Prozent der Umsätze.



Die Kampfkraft des Sea Shepherd Navy Strength in der eigens designten meeresblauen Flasche, haben wir mit farblich abgestimmtem Wachs gebändigt. Für Stärke steht auch Sea Shepherd selbst. Im Kampf gegen Walfänger, Wilderer, das Aussterben von Meerestieren und die Verschmutzung der Meere zeigen die Umweltaktivisten vollen Einsatz und sorgen so international für viel Wellengang. Dem lebensrettenden Eifer der Organisation zollt der Navy Strength Respekt: Kräftig, rauchig-intensiv und aromatisch tief wie das Meer knüpft der neue Islay-Tropfen geschmacklich an alte Seefahrer-Traditionen an.

Sea Shepherd Navy Strength Batch 001

Islay Single Malt Scotch Whisky



57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Würzig-maritimes Aroma, das an Küstennebel erinnert, dazu eine deutliche, einladende Rauchnote mit leicht süßen Anklängen.



Gaumen: Kräftiger Torfrauch erobert den Gaumen, ausbalanciert von Salzkaramell und einem Hauch Frucht.



Nachklang: Der Rauch klingt mittellang mit erneuter Süße sowie der herben Würze von Leder und Tabak aus.

Genießer starten gut ins neue Jahr: Edle Vintage-Abfüllungen von Signatory in Cask Strength

Seltene Holzfässer haben Andrew Symington schon immer fasziniert. Heute steht sein Name Synonym für großes Fingerspitzengefühl bei der Auswahl von Casks, Hogsheads und Co. sowie exklusive Einzelfassabfüllungen schottischer Destillerien unter dem Label der Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Symingtons Talent, das wirklich Gute vom Mittelmaß zu unterscheiden, kommt auch in dieser Woche wieder zum Tragen.



Wir erweitern unseren Kreis limitierter Abfüllungen in Zusammenarbeit mit Signatory Vintage um drei Vintages aus den 1990er Jahren. Die Single Malts basieren auf herausragenden Fässern aus den Lagerhallen des schottischen Bottlers und sind durchgängig in Fassstärke abgefüllt. Sie führen in die Lieblingsregion vieler Whisky-Fans – die Speyside.



Mit dabei ist ein 23-jähriger, goldgelber Glenallachie aus dem Hogshead ebenso wie ein 1996 bei Glen Keith destillierter Whisky, der im aromatischen Refill Sherry Butt bzw. Marsala Hogshead reifte. Nach 25 Jahren im Hogshead kommt der Single Malt von Benrinnes noch auf 49,7% vol. und bildet den Abschluss des Neuheiten-Trios.

Glenallachie 1996/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import



23 Jahre

Dest. 17/10/1996

Abgef. 15/10/2020

Fass-Typ: Hogshead

Fassnr. #5268

244 Flaschen

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Keith 1996/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import



24 Jahre

Dest. 11/09/1996

Abgef. 14/10/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt, Marsala Hogshead (Finish)

Fassnr. #12

374 Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 1995/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import



25 Jahre

Dest. 17/10/1995

Abgef. 20/10/2020

Fass-Typ: Hogshead

Fassnr. #9075

253 Flaschen

49,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gehaltvoller Blick über den Tellerrand: Nc’nean Single Malt Whisky

Der Jahresanfang ist vielleicht der beste Zeitpunkt, um in die Zukunft zu schauen. Dazu passt kaum eine Destillerie so gut, wie Nc’nean. Als eine der wenigen frauengeführten Brennereien der Welt hat sie sich seit dem Launch im vergangenen Jahr mit dem kompromisslosen Fokus auf Nachhaltigkeit zu einem Vorreiter der Spirituosenbranche gemacht. Die Küsten-Destillerie auf der Halbinsel Morvern nutzt für alle Prozesse erneuerbare Energien und produziert ihre Spirits auf Basis von 100 Prozent biologisch angebauter schottischer Gerste.



Diese Philosophie gilt für den weichen, unkomplizierten Nc’nean Organic Single Malt Whisky, der zudem in Großbritanniens erster 100%ig recycelter Klarglasflasche steckt und jetzt als Batch #3 erhältlich ist.

Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky

Batch 03



3 Jahre

Fass-Typ: Bourbon Casks, STR-Weinfässer (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt