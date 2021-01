Video: I will return – Ireland’s poetic mood

- Werbung -

In Österreich und in Teilen Deutschlands ist heute Feiertag – so sind auch die News heute bislang eher spärlich gesät. Zeit, um wieder einmal ein kleines Video zu bringen. Das von heute hat mit Whisky nur indirekt etwas zu tun, aber viel mit unseren Sehnsüchten nach den Ländern und Landschaften, in denen er hergestellt wird.

Genau diese Sehnsüchte bespielt ein kurzer Film, der von Tourism Ireland, dem irischen Tourismusbüro, das Irland außerhalb der Landesgrenzen vermarktet, erstellt wurde. „‘I will return’ Ireland’s poetic mood“ visualisiert hier oder auf Vimeo in knapp einer Minute die Schönheit Irlands und die Sehnsucht nach ihr – ein Gefühl, das alle, die bereits Irland kennenlernen durften, sicher nachvollziehen können.

Genießen Sie diesen kurzen visuellen Ausflug – und hoffen Sie mit uns, dass er schon bald wieder in der Realität stattfinden könnte.