PR: Neues von Kirsch Import – Rebellisches von Nc’nean, unerwartetes von Starward, Exklusives von ElsBurn sowie Whisky aus dem Baskenland

Auch in dieser Woche stellt uns Kirsch einige neue Abfüllungen vor. Die erste Abfüllung der Nc’nean Quiet Rebels Serie, die wir Ihnen in der letzten Woche vorstellten, ist nun in Deutschland angekommen, ebenso wie Batch 08 des biozertifizierten Nc’nean Single Malts. Aus der australischen Starward-Brennerei kommt eine neue Experimentalabfüllung, hier treffen Rotwein und Rauch aufeinander. Zudem erscheint noch ein neues, fassstarkes ein Single Barrel Bottling der Melbourner. Aus dem Elsbachtal im Harz gibt es ebenfalls eine neue Abfüllung zu vermelden. Der ElsBurn Port 7 yo reifte in First Fill Port Hogsheads. Aus dem Baskenland kommt der Agot Single Malt Whisky. Die Pioneer Edition der Basque Moonshiners lagerte in Bourbon Casks und Rioja-Alavesa-Rotweinfässer und mit 46% Vol. ohne Färbung und Kühöfiltrierung abgefüllt.

Alle weiteren Information finden Sie in der Aussendung, die wir von Kirsch Import erhalten. Bei den Verkaufspreisen hilft Ihnen ihr Händler des Vertrauens weiter.

Rebellisches von Nc’nean:

Launch der neuen Serie Quiet Rebels

Nc’nean ist ein Vorreiter. Um die Menschen, die die umweltfreundliche Bio-Brennerei zu dem machen, was sie ist, dreht sich die neue Serie Quiet Rebels. Die „leisen Rebellen“ sind 14 umweltbewusste Genießer mit der geteilten Mission, innovative und nachhaltige Spirituosen herzustellen. Jedem der Pioniere widmet die Serie einen eigenen Whisky. Ausgesucht von der jeweiligen Person, spiegelt der Single Malt deren Lieblingsaromen wider – ob diese nun durch neueste Fassexperimente oder die Hefeversuche der Brennerei entstanden sind – und erzählt ihre Geschichte.

Annabel ist der erste Whisky der Bio-Serie und steht für die Gründerin von Nc’nean und Spirituosen-Queen, Annabel Thomas. Annabels Berufung war es schon immer, Dinge anders zu machen – etwa eine Whiskybrennerei aufzubauen, die neue Maßstäbe setzt und den Umweltgedanken in den Vordergrund stellt. In nur 4.504 recycelte Glasflaschen abgefüllt, reifte Quiet Rebels – Annabel in einer Kombination aus mit Tokajer-Süßwein vorbelegten Fässern, die dem Whisky eine wunderbare Süße und samtige Textur verleihen, und Bourbon Barrels, die Aromen von Kokosnuss, gerösteter Vanille und tropischen Früchten hervorbringen.

Quiet Rebels – Annabel

Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: Tokajer-Fässer, Bourbon Barrels

4.504 Flaschen (insgesamt)

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean plant, jeden Herbst weitere Abfüllungen der Quiet Rebels Serie herauszubringen. Aktuell ebenfalls neu verfügbar ist Batch 08 des biozertifizierten Nc’nean Single Malts von der Küste der Halbinsel Morvern. Details zu den Batches erfahren Sie wie immer auf der Website von Nc’nean.

Organic Single Malt Scotch Whisky Batch 08

Nc’nean

4 Jahre

Fasstyp: Bourbon Casks, STR-Weinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Now that’s unexpeated!

Ein torfiges Starward-Projekt & ein Single Barrel

Rotwein trifft auf Rauch in einer neuen Experimentalabfüllung der australischen Starward-Brennerei. Für Unexpeated veredeln die Australier ihren herrlich fruchtigen, ausschließlich in Rotweinfässern gereiften Australian Whisky in Fässern, die zuvor torfigen Islay Single Malt enthielten. Zum ersten Mal erleben Whiskyliebhaber so torfrauchige Aromen der schottischen Küste in Verbindung mit den für Starward typischen saftigen, tropisch-fruchtigen Aromen. Als Teil der innovativen „Project Series“, ist Starward Unexpeated ein limitiert verfügbares Vergnügen.

Starward Unexpeated

Australian Single Malt Whisky

Mind. 3 Jahre

Fässer befüllt in 2017

Abgef. 2021

Fasstyp: Rotweinfässer, Islay Peated Casks (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Tasting Notes

Nase: Tropische Früchte, geröstete Eiche und ein Hauch von süßem Torf.



Gaumen: Reife rote Beeren, Küsten-Torfrauch, gelbe Pfirsiche und Kakaoschalen.



Nachklang: Eichennoten trocknen langsam den Gaumen und gehen in einen langen, getorften Nachklang über.

Für maximal 396 Genießer steht zudem ein neues, fassstarkes Single Barrel Bottling der Melbourner zur Verfügung. Nach über 4 Jahren Ruhezeit in einem ausgebrannten, australischen Rotweinfass, verwöhnt die Einzelfassabfüllung Starward Single Barrel 2016/2021 mit einem Panorma von tropischer Frucht, gegrillter Ananas und frischer Eiche.



Wer Starward erst noch kennenlernen möchte, ist mit dem neuen Probier-Set der Brennerei bestens bedient. Craftig verpackt, laden hier je 200 ml der Single Malts Left-Field und Nova sowie des kräftigen Fortis in die Whiskywelt der progressiven Australier ein.

Starward Single Barrel 2016/2021

Australian Single Malt Whisky

4 Jahre

Dest. 07/2016

Abgef. 06/2021

Fasstyp: American Oak Red Wine Hogshead (Barossa Valley)

Fassnr. 6850

396 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusives von ElsBurn:

Komplexe Süße & intensive Frucht nach 7 Jahren Port Hogshead

Im Elsbachtal, eingebettet in die Berglandschaft des Südharzes, liegt die Hammerschmiede. Statt Eisenerz verarbeitet die Familie Buchholz hier einen anderen regionalen Rohstoff: Gerste. Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur für Hercynian Single Malt – anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands, der seitdem national wie international Beachtung findet. Der Grund: die außerordentliche Vielfalt der Whiskys, die u.a. mit einer imposanten Auswahl an Süd- und Süßweinfässern geschmiedet werden.

Neuestes Kunstwerk der Harzer: der ElsBurn Port 7 y.o. Von 2014 bis 2021 ruhte der milde Original Hercynian Single Malt in First Fill Port Hogsheads. Vorbelegt waren die aromatischen Fässer mit Portwein vom Typ Ruby, einer besonders kräftigen und fruchtigen Variante des portugiesischen Likörweins. Abgefüllt in 660 Flaschen bereitet die limitierte Sonderabfüllung exklusiven Hochgenuss. Das intensiv fruchtige, komplex liebliche Erlebnis wird untermauert von kernigen 65% vol. Cask Strength.

ElsBurn Port 7 y.o. – Limited Exclusive Edition

The Original Hercynian Single Malt Whisky



7 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 09/2021

Fasstyp: First Fill Port Hogsheads

660 Flaschen

65% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky aus dem Baskenland:

Außergewöhnlich genießen mit Agot Single Malt Basque Whisky

Seit über 70 Jahren entstehen in der alten Pot-Still-Brennblase der Basque Moonshiners handgemachte Spirituosen. 2014 übernahm sie Master Distiller Juan Carlos Ortíz de Zárate von seinem Großvater und baute rund um sie herum eine Mikrodestillerie auf. Heute entsteht hier nicht nur der Basmoon Vodka auf Kartoffelbasis, mit dem alles begann. Die von den amerikanischen Moonshine-Brennern der Prohibitionszeit inspirierten Basken produzieren auch einen gefeierten Whisky aus 100% Getreide der Region Navarra.





Agot Single Malt Basque Whiskyin der Pioneer Edition reift drei Jahre lang in Bourbonfässern und Fässern aus der Rioja Alavesa, dem kleinsten, vielleicht schönsten Teilgebiet der Weinbauregion Rioja. Das Ergebnis: frische und geschmeidige Aromen von Toffee, Vanille und Kakao mit der leichten Würze der Rotweinfässer. Seine Eigenständigkeit unterstreicht der Single Malt Basque Whisky mit seinem Namen. Die „Agotes“, eine Minderheit aus dem Herzen der Pyrenäen, mussten sich über Jahrhunderte gegen Ausgrenzung behaupten.

Agot Single Malt Basque Whisky – Pioneer Edition

Basque Moonshiners

Fasstyp: Bourbon Casks, Rioja-Alavesa-Rotweinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt