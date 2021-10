Neu: Nc’nean Distillery bringt Quiet Rebels Serie

Innovativ, biologisch und nachhaltig – das sind wahrscheinlich die drei Worte, die einem zur Nc’nean Distillery unter der Leitung von Annabel Thomas einfallen. Im umgebauten Farmhaus vor der Isle of Mull wird interessanter Whisky produziert, der bereits viele Freunde gefunden hat.

Nun gibt es von der Nc’nean Distillery eine neue Abfüllungsserie unter dem Namen „Quiet Rebels“, die Whiskys bringen wird, die von den 14 Teammitgliedern der Destillerie persönlich nach ihren Vorlieben ausgesucht wurden. Die Serie und der Gedanke dahinter wird in diesem Video, das wegen einer Altersbeschränkung nur direkt auf Youtube verfügbar ist, von Annabel Thomas vorgestellt.

Den Beginn macht der „Annabel“, und natürlich ist er nach Annabel Thomas benannt. Dieses Batch besteht aus 4504 Flaschen, die in UK, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien und Belgien auf den Markt kommen werden.

Der Whisky stammtais ex-Bourbonfässern und aus ex-Tokajerfässern, die ihm Süße und eine samtige Textur verleihen, so Annabel Thomas.

Sie meint dazu weiter:

“The Quiet Rebels series celebrates the team that makes Nc’nean what it is. A group of passionate, skilled and adventurous people who are the driving force behind our mission to pioneer sustainable production and do things differently.

“The best part was obviously picking the casks for this release. I’ve had my eye on the Tokaji barrels for a while as their sweeter side appealed to me. But I also love our spirit in ex-Bourbon casks and I wanted to create something that let me shine through.“