PR: Exklusive Geschenkeditionen von Beam Suntory machen Weihnachten zum Fest der Sinne

Im Hinterkopf hat man diese Frage schon länger: Was schenke ich in diesem Jahr zu Weihnachten? Wenn es um Whisky geht, dann haben wir hier über die Wochen alle möglichen Vorschläge von Destillerien und Importeuren für Sie, die diese Frage etwas leichter beantwortbar machen.

Hier zum Beispiel stellt Beam Suntory Deutschland seine Geschenkideen für Whiskyliebhaber vor, die Sie schon jetzt im Handel finden:

Exklusive Geschenkeditionen von Beam Suntory machen Weihnachten zum Fest der Sinne

Frankfurt, im November 2021 – Auch für Weihnachten 2021 laden die Geschenkideen von Beam Suntory zu einer genussvollen Weltreise ein. Diese führt von Schottland, Irland und England über die USA in die Dominikanische Republik und von dort weiter nach Japan. Eine erlesene Auswahl – Bestseller und Raritäten, für Kenner und Einsteiger – in exklusiven Geschenkverpackungen, abgerundet durch hochwertige Zugaben. Da ist für jeden Geschmack das passende Geschenk dabei. Damit gelingt es dem drittgrößten Spirituosenhersteller der Welt einmal mehr, für leuchtende Augen unter dem Weihnachtsbaum zu sorgen.

Schottland

Der Whisky mit der Wikingerseele:

Highland Park 12 Year Old + 18 Year Old-Miniaturflasche

In der nördlichsten Destillerie der Welt auf der schottischen Insel Orkney wird der Single Malt seit über 200 Jahren mit dem Stolz, der Integrität und der leidenschaftlichen Unabhängigkeit der Wikinger hergestellt. Nicht nur die Auswahl erlesener Sherry-Eichenfässer beeinflusst die Reifung dieser Whiskys, es sind auch die salzigen Seewinde, die Orkneys zerklüftete Küstenstriche heimsuchen, und der intensiv blumige Charakter des einzigartigen Heidetorfs. Auch der 12YO begeistert durch jene wilde Harmonie süß-rauchiger Aromen, die Highland Park einzigartig macht. Für ein privates Tasting enthält das Geschenkset zudem eine Miniaturflasche des exklusiven 18YO, der durch die lange Lagerung in Ex-Sherryfässern mit einer raffinierten Süße sowie einem perfekt ausbalancierten Charakter besticht.

Set aus 0,7 l Flasche Highland Park 12YO (40% Vol.) + 5 cl 18YO Miniatur (43% Vol.), ab Oktober erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 44,99€

Genuss aus einer der traditionsreichsten Destillerien auf Islay:

Laphroaig 10 Year Old in der Geschenkverpackung mit zwei edlen Nosing-Gläsern

Der berühmte mehrfach ausgezeichnete Laphroaig 10 Year Old begeistert durch seine Kraft und Intensität. Für den einzigartigen stark rauchig-torfigen Geschmack wird die gemälzte Gerste über Torffeuer getrocknet. Der 10YO wurde in Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche gelagert und besticht neben seinem rauchigen Charakter mit einer überraschenden leichten Süße. Die sehr hochwertig gestaltete Geschenkverpackung enthält zudem zwei elegante Nosing-Gläser für den stilechten Genuss dieses Islay-Klassikers.

Geschenkverpackung mit 0,7 l Flasche Laphroaig 10YO (40% Vol.) und 2 Nosing-Gläsern, ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 38,99€

Ein Single Malt Whisky, der die Freude einfängt, das neue Jahr zu feiern:

The Macallan „A Night On Earth In Scotland“ – limitierte Edition

The Macallan „A Night On Earth In Scotland“ ist die erste Ausgabe einer neuen jährlich in limitierter Edition erscheinenden Geschenkserie und eine Hommage an die berühmten Feiern zu Hogmanay – das ist der schottische Name für den Silvesterabend. Die Vanillesüße dieses außergewöhnlichen Single Malt Whiskys verweist auf das reichhaltige schottische Shortbread, das traditionell zu Hogmanay verschenkt und gegessen wird, während Noten von getrockneter Orange und Gewürzen an weihnachtliche Wohlgerüche erinnern. Die exklusive Geschenkverpackung entstand in Zusammenarbeit mit der weltweit gefeierten japanisch-französischen Illustratorin Erica Dorn und wurde inspiriert von den anlässlich des Jahreswechsels zelebrierten Feuerritualen. So wird schon das Auspacken zum Erlebnis

Limitierte The Macallan Geschenkedition „A Night On Earth In Scotland“ mit 0,7 l Flasche (40% Vol.), ab Oktober erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 79,99€

Irland

Eine Rarität von der Grünen Insel:

Connemara Peated Single Malt Irish Whiskey mit edlem Tumbler

So grün wie Irlands Wiesen sind auch die edle Flasche und das Geschenkset inklusive Tumbler dieses zweifach destillierten Connemara Peated Single Malt Irish Whiskeys. Was diese Abfüllung von anderen abhebt, ist der raffinierte Mix aus der traditionellen Milde irischer Whiskeys und den intensiven Raucharomen, wie man sie sonst nur aus Schottland kennt. Denn dieser Whiskey ist einer der wenigen getorften Single Malts aus Irland.

Geschenkset mit 0,7 l Flasche Connemara Peated Single Malt Irish Whiskey (40% Vol.) und Tumbler, ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 24,99€

Milder Genuss aus Irlands ältester lizenzierter Destillerie:

Kilbeggan Traditional Irish Whiskey mit exklusivem Tumbler

So schmeckt Irland! Immer mehr Whiskey-Kenner entdecken traditionelle irische Whiskeys wie Kilbeggan wieder. Seit 1757 – und auch heute noch – wird er nach althergebrachter Art in der „Old Kilbeggan Distillery“ in den Gemäuern eines ehemaligen Klosters hergestellt. Die charakteristische zweifache Destillation verleiht der Abfüllung ihre typische Milde und ihren harmonischen Geschmack. Sherry-Noten, Anklänge von süßem Malz, harmonische Noten von Pfirsich, Karamell, Vanille und Mandelnougat entwickeln sich in Nase und Gaumen. Für den stilechten Genuss bietet das Geschenkset einen Tumbler im limitierten Kilbeggan-Design.

Geschenkset aus 0,7 l Flasche Kilbeggan Traditional Irish Whiskey (40% Vol.) und Tumbler, ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 13,99€

USA

Aus der ältesten betriebenen Bourbon Destillerie in Amerika:

Maker’s Mark inklusive Cocktailshaker: echtes Handwerk aus den USA

Mit Maker’s Mark verschenkt man einen einzigartigen Kentucky Straight Bourbon – und echtes Handwerk. Auch heute noch wird jede Flasche mit gestanzten Etiketten versehen, die von Hand in rotes Wachs getaucht und versiegelt werden. Jedes Exemplar ist ein Unikat. Seinen vollen, weichen Geschmack und das unverwechselbare Aroma erhält Maker’s Mark durch die Verwendung von rotem Winterweizen statt des sonst üblichen Roggenanteils in der Maische. Hervorragend zum Mixen geeignet, inspiriert die außergewöhnliche Rezeptur auch private Whisky-Fans zu klassischen Bourbon-Cocktails. Ein exquisiter Cocktailshaker macht deshalb das erlesene Maker’s Mark Geschenkset vollkommen.

Geschenkset aus 0,7 l Flasche Maker’s Mark (45% Vol.) und Cocktailshaker, ab Oktober erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 27,99€