Ab sofort im Vorverkauf: SLYRS Aged 18 Years THE SECOND

Die zweite Veröffentlichung eines 18 Jahre alten Whiskys aus der Destillerie SLYRS kann ab sofort im exklusiven Vorverkauf auf der Webseite der Brennerei erworben werden. Zur 0,7l-Flasche des SLYRS Aged 18 Years THE SECOND in der attraktiven Holzbox mit Kuperbesatz gibt es auch zum Verkosten ein 5cl-Sample. Insgesamt gibt es nur 248 Flaschen, die mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurden. Der Preis: Jeweils 449,90 Euro.

Die Destillerie schreibt über den SLYRS Aged 18 Years THE SECOND:

Erlebe die Ewigkeit mit SLYRS Whisky – 18 Jahre der Meisterhaftigkeit – Für die kostbaren Momente, die das Leben prägen. Eine Reise durch die Zeit in jeder Flasche.

Sie begann vor 18 Jahren im Herzen der atemberaubenden Bayrischen Alpen.

Nach der schonenden Destillation durfte dieser einzigartige Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche bis zur Perfektion reifen.

Im Herzen des Oberlandes entfalten sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, Handwerkskunst in Perfektion und die Kraft der Zeit so ihre volle Wirkung. Ein SLYRS, der die Zeit stillstehen lässt – 18 Jahre perfektioniert – um die Kraft der Bayrischen Alpen in jedem kostbaren Tropfen zu verewigen.

Die Tasting Notes dazu:

Farbe: Kräftiger, dunkler Bernstein mit braunen Akzenten Geruch: Hochintensive Noten von Trockenfrüchten, begleitet von Karamell und Honig. Dazu würzige Begleittöne von Kardamom, Muskat, getrockneten Orangen und Tonkabohnen, abgerundet mit perfekt eingebetteten Eichennoten. Geschmack: Ein weiches Bett von kräftigem Karamell und Fudge, dazu gebrannte Mandeln und dezente Honigsüße, begleitet von würzig intensiver Vanille. Nachklang: Sehr langer, angenehm öliger und breiter Nachhall mit Nuancen von Trockenfrüchten und feiner Muskatnuss