Freitag, 13. Februar 2026, 15:45:03
Neu am deutschen Markt: Copeland Distillery aus Irland – Videointerview mit Mick McKeown

Gerade einmal drei Fässer pro Woche füllt die kleine Brennerei - ihr erster eigener Whisky ist nun auch in Deutschland erhältlich

Im Rahmen der THE VILLAGE in Nürnberg haben wir am Stand von Irish Spirits eine kleine, interessante Destillerie aus dem Nordosten Irlands entdeckt, die dort durch ihren Sales Manager Mick McKewon vertreten war. Die Copeland Distillery (sie brennt gerade einmal drei Fässer pro Woche) hat bereits ihren eigenen Whisky, der in Kleinauflage vertrieben wird. Der Whisky wird zweifach gebrannt und in kleinen Batches veröffentlicht. Der Copeland 25.3 ist unter anderem bei irish-whiskeys.de erhältlich.

Wir haben ein kurzes, knapp unter vier Minuten dauerndes Video-Interview mit Mick geführt, in dem er die Destillerie und den Whisky präsentiert. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit. PS: Über ein Abo unseres Kanals auf Youtube würden wir uns sehr freuen.

