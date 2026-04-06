Yeats Irish Whiskey präsentiert erste Abfüllung







Brand Bridge Liquids hatten ursprünglich eine neue Brennerei im irischen County Sligo konzipiert. Diese Idee verwerfen sie wohl jetzt erst einmal, und lassen sich stattdessen vom irischen Dichter W. B. Yeats und seiner Verbindung zu eben diesem County inspirieren. Und stellen nun ihre neue Irish Whiskey Marke Yeats und die erste Abfüllung „The Lake Isle of Innisfree“ vor. Diese ist nach einem Gedicht von W. B. Yeats benannt, ebenso wie jedes weiteres noch kommende Bottling der Yeats-Serie.

Patrick Ward, Gründer von Yeast Irish Whiskey, erklärte:

“This whiskey is the result of time, resilience, and respect for craft, for tradition, and for storytelling. Like a true Irish whiskey, this is our third distillation of the idea and the one that mattered.”

Diese erste Abfüllung besteht aus drei Komponenten:

90 % Irish grain whiskey, hauptsächlich in first-fill ex-Bourbon American oak casks gereift

9 % triple-distilled Irish malt whiskey, in Ruby Port casks gefinisht

1 % peated malt

Jede Komponente reifte fünf bis sieben Jahre separat, und wurde dann mit den anderen vermählt. Dieser Whiskey ist mit 43 % Vol. abgefüllt, und zeigt Aromen von Vanille, Honig, toasted oak und roten Beeren. Am Gaumen soll er Noten von dunklen Früchten, eine dezente Weinsüße und eine sanfte Würze entfalten. Yeats The Lake Isle of Innisfree ist weltweit auf 4.000 Flaschen limitiert, hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 90 € und ist auch über die Website von Yeats Irish Whiskey erhältlich.