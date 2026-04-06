Serge verkostet: Ledaig im Duett in einer Time Warp Session

Aus den unzähligen Ledaig, die bei Whiskyfun noch auf ihre Verkostung warten, wählte Serge Valentin für den heutigen Oster-Montag zwei Bottlings aus, deren Herstellung ganze 32 Jahre auseinander liegt. Und somit die allerbeste Voraussetzung für eine Time Warp Session bieten. Der erste Ledaig der Session, von Sestante 1984 abgefüllt, kommt aus dem Produktionsjahr 1973. Und somit, wie Serge schreibt, aus der Zeit, in der getorfter Single Malt bei den schottischen Blendern wieder beliebt(er) wurde. Erst im Jahr 2005 wurde das Fass #90002 in der Tobermory Brennerei mit ihrem rauchig-torfigen Ledaig Malt befüllt, welches Scout Drinks dann 20 Jahre später abfüllte. Auch wenn zwischen den Destillationen 32 Jahre liegen, und die Reifedauer sich um fünf Jahre unterscheidet, in der Punkte-Bewertung liegen sie fast gleich auf. Und dies auf sehr hohem Niveau:

Abfüllung Punkte