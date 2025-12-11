„Deeply layered, quietly luxurious“: Neuer Craigellachie von The Caskhound in der The Fashionable Five – Serie

Die dritte Ausgabe der The Fashionable Five von The Caskhound erscheint heute – es ist ein 18 Jahre alter Craigellachie, wie üblich in Fassstärke und ohne Farbstoffe oder Kühlfiltrierung. Die gesamten 18 Jahre seiner Reifung durfte er in einem Sherryfass verbringen, was ihm den typischen Charakter einer solchen Lagerung einbrachte.

Alles über den neuen Craigellachie können Sie hier lesen, und natürlcih finden Sie im Artikel auch eine Möglichkeit, ihn zu bestellen:

„Deeply layered, quietly luxurious“:

Ein CRAIGELLACHIE der THE FASHIONABLE FIVE – fein gereift, vielschichtig und stilvoll im Auftritt

Mit der dritten, ebenso spannenden wie charaktervollen Abfüllung führt Independent Bottler Tilo Schnabel, alias THE CASKHOUND, seine limitierte Serie THE FASHIONABLE FIVE fort. Diesmal im Fokus: ein rund 18 Jahre durchgehend im Sherryfass gereifter CRAIGELLACHIE Single Malt – ein „Speyside Gent“ mit Haltung, reich an Textur, leuchtenden Aromen und dieser typisch ruhigen Intensität, für die die Destillerie seit Generationen steht.

THE FASHIONABLE FIVE: fünf außergewöhnliche Single Cask Whiskys, jeweils 18 Jahre gereift, charakterstark und ausgewählt aus renommierten schottischen Brennereien. Jede Abfüllung bringt eine eigene Persönlichkeit mit: mal kräftig, mal leichtfüßig, mal verspielt oder angenehm tief. Dabei folgt die Serie keiner Mode, sondern bleibt bewusst bodenständig – zeitlos, klar kuratiert und gemacht für Genießer und Entdecker, die ehrliche Qualität zu fairen Preisen schätzen.

Die Gestaltung der Edition ist wie immer modern, unaufgeregt und mit genau jener klaren Note, die den Charakter des Whiskys sprechen lässt. Die Illustration der schottischen Künstlerin Lana Mathieson bringt diese Haltung visuell auf den Punkt – locker, selbstbewusst und unverkennbar quite fashionable.

CRAIGELLACHIE 2007: Rich in Texture, glowing in Flavour

Seit 1891 pflegt CRAIGELLACHIE konsequent ihren eigenen Stil: kräftig, fruchtig, ölig, mit markanter Struktur und unverwechselbarem Charakter. Unser Vertreter verbrachte seine kompletten 18 Jahre in einem Sherry Cask, dessen sanfte, nussig-süße Noten den Destillerie Charakter nicht überdecken, sondern elegant begleiten. Die typisch fruchtig-wachsigen Aromen bleiben klar erhalten und verbinden sich mit der würzigen Sherry-Opulenz zu einem extrem harmonischen und vielschichtigen Gesamtbild. Mit kraftvollen, aber unaufdringlichen 53,7 % Vol. zeigt diese Edition, wie beeindruckend ein reifer CRAIGELLACHIE wirken kann, wenn das Fass ihn unterstützt, statt zu dominieren – balanciert, authentisch und aromenreich!

THE FASHIONABLE FIVE – Chapter 3: CRAIGELLACHIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (23.10.2007 – 23.10.2025) • 53,7 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Sherry Cask • Auflage 215 Flaschen (0,7 l) à 129,90 Euro (UVP)

Nose: Los geht’s mit purem Warehouse-Duft: tiefe Holz- & Whiskyaromen, ein bisschen Staub, ne Menge Magie. Dann melden sich Rumrosinen und Nuss-Schokolade, die sofort dieses „cozy but classy“-Feeling bringen. Die Sherrysüße legt sich weich darüber, während Orangenmarmelade einen bittersüßen, fruchtigen Akzent setzt. Karamell rundet alles butterweich ab. Zwischendurch blitzt ein Hauch Pfirsich auf, bevor der kandierte Ingwer mit einem würzig-prickelnden Funkeln vorbeischaut.

Palate: Der erste Schluck ist wie ein warmes Einsinken: wachsig, voll, sehr entspannt. Die anschließende intensive Würze wirkt wie ein warmer Puls. Brauner Zucker und Dörrpflaume setzen dunkle, satte Noten, bevor Pralinés mit Kirschgeist auftauchen und so einen luxuriösen Moment schenken. Tabakblätter & Weihnachtsgewürze geben Tiefe, Ume-Pflaume setzt einen fruchtigen Twist. Kräuter-Malzbonbons, karamellisierte Pecannüsse und eine zarte Umami-Note wirken wohlig & raffiniert. Am Ende setzt ein Hauch Zündhölzchen ein sanftes, spannendes Ausrufezeichen.

Finish: Der Abgang ist lang und warm: Würze, die Dich sanft festhält, geröstete Eiche, Malzkekse, Feigen – alles läuft entspannt aus, wie ein ruhiges Fade-out. Dunkle Schoko-Kuvertüre mit Mokka gibt den letzten, leicht herben Puls, und die Tannine sorgen dafür, dass der Moment nicht einfach verschwindet, sondern noch ein bisschen nachklingt. Perfekt!

Unsere FASHIONABLE FIVE zeigen sich ganz pur: in natürlicher Fassstärke, unverfälscht, ungefiltert und ohne Farbspielereien. Ab Donnerstag, den 11. Dezember 2025, betritt das dritte Kapitel der Reihe das Rampenlicht – exklusiv in unserem Shop und bei ausgewählten Partnern im Handel. Und: Die nächsten Abfüllungen stehen schon bereit. Es bleibt also spannend!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.