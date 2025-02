Zwei große Whisky-Messen an einem Wochenende – man müsste sich zweiteilen können! Wer sich für die Whisky Spring in Schwetzingen entschieden hat, der findet dort unter anderem auch fünf neue Abfüllungen von McNeill’s Choice, darunter auch zwei Bottlings mit dem berühmten A von Islay sowie einen Blended Malt mit einem großen Anteil des nicht minder breühmten M-Whisky aus der Speyside.

Aber auch die anderen beiden Abfüllungen, der Islay-Whisky von Andy McNeill, The OA, in der small batch “Pfalz Edition”, und ein Inselwhisky mit Rum-Finish sind sicherlich ein Genuß. Mehr dazu hier in der Aussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

McNeill’s Choice bringt das große “A” von der Torfinsel im Doppelpack auf die Whisky-Spring in Schwetzingen

Am Stand von Celtic Events können die Besucher fünf neue Abfüllungen entdecken.

The Legendary Amaretto Cask

Puristen dürfen sich erneut aufregen, denn unser Amaretto-Messefass ist zurück! Mit der mittlerweile vierten Belegung durfte ein Single Malt der großen “A” Brennerei die dezenten Aromen aufnehmen. Das Fass an sich hat schon viel gesehen: Belegung 1 war ein 20-jähriger Tom****ul, Belegung 2 das große “A”, Belegung 3 die berüchtigte 5-jährige Torfbombe “O”, und Belegung 4 nun wiederum “A”. Kalter Zitrusaschenbecher trifft auf Tiramisu und Marzipan… Lecker?!

Dark Thoughts Batch 3

Der zweite Whisky der “A” Brennerei ist der neue Batch 3 der Dark Thoughts Reihe, bei der nur Whiskys dieser Brennerei abgefüllt werden. Für Batch 3 wurde ein frisches Port Octave Cask verwendet. Das Ergebnis ist eine kurioserweise sehr trübe Abfüllung, die bei allen Großkonzernen noch 10 mal durch irgendwelche Filter gejagt werden würde. Die Vorbestellungen hierzu in unserem Onlineshop gehen ab Montag in den Versand.

(M) Testflasche

Zum Probieren gibt es auch einen Blended Malt namens (M), dessen Mission es ist, einem

(M) etwas mehr Alkoholprozente zu schenken, ohne den berühmten, prägnanten und zerbrechlichen Geschmack einzubüßen. Genau genommen besitzt dieser Whisky jetzt einen Anteil von 71% (M) und kommt mit 45% ABV daher. Es gibt genau eine Flasche davon am Stand zum Test und wir freuen uns über Feedback dazu.

Island Special – Sherry Matured & Rum Finish

Leider können wir nicht anders, als bei jeder Abfüllung mit Rumfässern irgendwelche Seefahrts- oder Piratensymbolik zu verwenden… Sieht aber trotzdem cool aus. Hier handelt es sich um eine unpeated Sherryvollreifung einer Inselbrennerei, die ein Finish in einem kleinen Guyana Rum Cask erhalten hat. Sehr verschlossen in der Nase, aber Feuer frei am Gaumen.

Messespecial The OA – Rieslaner Auslese Cask

Der bewährte Islay-Whisky von Andy McNeill, The OA, wurde in dieser small batch “Pfalz Edition” in einem Rieslaner Auslese Fass nachgereift. Nach einem Auftakt in Rüsselsheim bekommt Schwetzingen nun den restlichen Flaschen. Lasst euch am Stand auf ein kontrastierendes Tasting ein, mit dem Vergleich von Originalabfüllung und Finish!

Entdecken könnt ihr diese Whiskys auf der Whisky-Spring am Stand von Celtic Events bei Andy McNeill, Tabea Dalfuß und Renato Steglich. Besucht uns und unsere Whiskys auch auf https://celtic-events.de/ . See you there!