The Liquid Madness goes Aotearoa! Tilo & Sebastian präsentieren Find No. 8: Pōkeno New Zealand Single Malt Whisky

Und noch einmal präsentieren wir eine neue Abfüllung, an der Tilo Schnabel beteiligt ist, diesmal gemeinsam mit Sebastian Büssing: Als The Liquid Madness präsentieren sie den ersten unabhängig abgefüllten Pōkeno Single Malt aus Neuseeland für den deutschen Markt – mit einem interessanten Finish in einem Moscatel Sherryfass.

Hier ist alles Wissenswerte zu dieser ab heute erhältlichen neuen Abfüllung

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE LIQUID MADNESS goes AOTEAROA! Tilo & Sebastian präsentieren ihren Find No. 8: Pōkeno New Zealand Single Malt Whisky

Für ihren neuesten Fund ging der „Blick über den flüssigen Tellerrand“ der beiden THE LIQUID MADNESS-Masterminds Tilo Schnabel & Sebastian Büssing sehr viel weiter als je zuvor … und traf auf einen Whisky der PŌKENO Distillery in Neuseeland! Das umtriebige „Duo Infernal“ weiß halt sehr gut, mit welch mitunter schrägem, aber immer sehr leckerem Zeug es seine Fans, Freunde & den experimentierfreudigen Rest begeistern kann … und da ihnen ist kein Weg zu weit!

AOTEAROA TERROIR

Wer das selbst nach mehreren Drams noch fehlerfrei auszusprechen vermag, verdient unseren höchsten Respekt! Und was sich zunächst wie der Name einer Metal Band anhört, steht tatsächlich für die hinter PŌKENO stehende Philosophie. TAOTEAROA ist der uralte Maori-Name für Neuseeland, und PŌKENO-Gründer Matt Johns und sein Team legen höchsten Wert auf das besondere Terroir ihrer Heimat – vom Quellwasser aus den vulkanischen Hügeln rund um die Brennerei, über die Gerste von familiengeführten Farmen aus der Region bis hin zu Fässern aus der eigenen (und landesweit einzigen!) Küferei, teils vorbelegt mit Wein aus Neuseeland. Jeder Herstellungsschritt bei PŌKENO findet vor Ort statt – der Whisky ist somit ein durch und durch lokales Produkt!

Das 2017 gegründete Familienunternehmen aus der Region Waikato südlich von Auckland ist mittler-weile Neuseelands größte Single Malt Brennerei. Was aber macht ihren Erfolg aus? Die Whiskys von PŌKENO werden zwar nach traditionell schottischem Vorbild gebrannt, profitieren aber sehr von der ‚entschleunigten‘ Produktion in Chargen, langen Fermentationszeiten von teils über 80 Stunden und einer langsamen Destillation in kupfernen Pot Stills. Darüber hinaus nutzt man weitere Potenziale des Terroirs wie eigene Hefestämme, spezielle Malzarten oder weltweit einzigartige Fässer aus lokalem Totara-Holz. PŌKENO’s ‚Special Move‘ ist aber die Reifung im natürlichen Turbogang: im warmen, subtropischen Klima Neuseelands reifen die Fässer recht schnell – allein der jährliche Angels’ Share beträgt bis zu neun Prozent! Eine in Schottland übliche Lagerung von zehn Jahren wäre in Neuseeland daher völlig unmöglich. Es überrascht also nicht, dass der von Tilo & Sebastian ausgewählte PŌKENO mit seinen fast 4 Jahren mehr zu überzeugen – und zu begeistern! – vermag, als so mancher Scotch Whisky mit wesentlich mehr Jahren auf dem Buckel …

NEW ZEALAND MEETS ANDALUSIA

Mit dieser Abfüllung feiert THE LIQUID MADNESS eine Premiere: es ist tatsächlich das erste Single Cask von PŌKENO exklusiv für den deutschen Markt, ausgesucht von einem dt. Independent Bottler! Und nicht nur darauf sind wir Stolz – der Stoff ist auch noch verdammt lecker! Bei der Vollreifung im Moscatel Sherry Cask hat sich die verführerische Süße und Würze des andalusischen Süßweines einfach extrem harmonisch mit dem natürlich feinfruchtigen Charakter des Destillats von PŌKENO verbunden. Wir finden: dieser „Kiwi Dram“ hat das Zeug, Whiskykenner wie Entdecker zu echten Fans der Tropfen aus Neuseeland werden zu lassen!

PŌKENO – NEW ZEALAND SINGLE MALT WHISKY

Distilled & Matured in Pōkeno, New Zealand | Single Cask Bottling | Alter: 3 Jahre, 8 Monate

Vollreifung im First Fill Moscatel Cask 56,2 % ABV | Natural Cask Strength

Nicht gefiltert oder kühlfiltriert | 320 Flaschen | 0,7 Liter-Flasche à 89,90 Euro (UVP)

Nase: Der Duft von saftiger Birne & Apfel trifft auf Trockenfrüchte, Rosinen, Vanille

Sowie eine Prise Zimt, abgelöst von Schokolade, Honig und Orangenmarmelade

Mund: Ein fruchtig-süßer Auftakt, gefolgt von Vanillesauce mit Schokoladenstückchen, Rosinenröllchen, der intensiven Süße von Waldhonig und Gewürzen

Abgang: Lang, süß und fruchtig mit subtiler Würze

Fazit: fruchtig & verheißungsvoll – der macht Lust auf mehr!

Diese Abfüllung findet ihr ab Freitag, den 8. März 2024 in unserem gleichnamigen Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren ausgesuchten Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Website findet.

Wenn wir euch neugierig auf unsere Abfüllungen und THE LIQUID MADNESS generell gemacht haben: es lohnt sich auch, die Facebook Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten.