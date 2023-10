Simple Sample bittet uns, ein neues Live-Tasting anzukündigen – diesmal mit Tilo Schnabel aka The Caskhound, sein insgesamt erst zweites in diesem Rahmen. Tilo hat für dieses Tasting am 22. November sechs bislang unveröffentlichte Samples mitgebracht, die allesamt eine spannende Vorgeschichte haben – was Sie beim Tasting erwartet und wie Sie an die Samples kommen, lesen Sie nachfolgend:

Simple Sample – The Caskhound Live-Tasting #2 – ‘Highland Symphony’ Premiere! – 6x2cl – 22.11.2023

Viel zu lange ist es schon wieder her, dass Tilo Schnabel aka The Caskhound bei Simple Sample zu Besuch war! Zeit das zu ändern! Das Team von Simple Sample hat euch das zweite Tasting mit der Whisky-Spürnase zusammengestellt! Und Leute, es ist eine Symphony!

Olli & Steffen freuen sich sehr Tilo wieder bei sich begrüßen zu dürfen, noch mehr freuen sie sich nur über seine Mitbringsel. Schließlich sind alle sechs noch unveröffentlichte Single Cask Schätze! Ihr feiert also erneut eine exklusive ‚ The Caskhound Premiere‘!

Um was genau geht es da denn?

Eine richtige Party braucht auf jeden Fall Musik, und die hat The Caskhound mit seiner Highland Symphony in flüssiger Form komponiert und mitgebracht

Ein paar spannende Fakten werden schon vorab preisgegeben:

Bei allen Abfüllungen handelt es sich um exakt den gleichen Grundstoff!

Alle lagerten zuerst in Refill Bourbon Casks!

Alle sind Exakt gleich alt!

Alle kamen am Exakt gleichen Tag in verschiedene 1st Fill Sherry Casks und blieben dort für 10 Monate!

Das ist wirklich mehr als spannend! A Study in Woods!!

Mit dabei sind:

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Fino Sherry Finish – The Caskhound – 58,6% vol.

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Moscatel Sherry Finish – The Caskhound – 58,9% vol.

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Oloroso Sherry Finish – The Caskhound – 59,2% vol.

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Palo Cortado Sherry Finish – The Caskhound – 59,0% vol.

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Fino Pedro Ximénez Finish – The Caskhound – 58,6% vol.

Highland Symphony – 2013/2023 – 1st Fill Amontilado Sherry Finish – The Caskhound – 58,8% vol.

Ein solches Tasting haben auch Olli & Steffen noch nicht machen dürfen, deshalb freuen sie sich um so mehr dass Tilo sie an dieser außergewöhnlichen Premiere teilhaben lässt!

Das Tasting findet am 22.11.2023 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90€ mit 6x2cl zu euch nach Hause.

