Simple Sample Online Tasting Whisky Broker Live-Tasting #1 – mit Tilo Schnabel

Simple Sample kündigt ein neues Live-Tasting an, zu Gast am 23.08.2023 ist Tilo Schnabel aka The Caskhound, der bei diesem Tasting den unabhängigen Abfüller Whiskybroker aus Schottland vertritt. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie in dem Info-Text, den wir von Simple Sample erhalten haben:

Whisky Broker Live-Tasting #1 – mit Tilo Schnabel

Simple Sample informiert über ein offizielles Live-Tasting mit dem Whisky Broker am 23.08.2023. Der Whiskybroker ist ein unabhängiger Abfüller aus Schottland. In Deutschland wird er von keinem geringeren als Tilo Schnabel aka The Caskhound vertreten. Das heißt, Tilo kommt wieder zu Olli und Steffen in die Mitte, und kann euch sicher einiges an Insiderwissen zu den Abfüllungen erzählen.

Im Tasting werden 6 Abfüllungen vom Whisky Broker verkostet. Diese sind noch geheim, aber alle Fassstark und alle Single Casks. Außerdem gibt es noch eine Überraschung Spirituose!

Im Set enthalten sind also 6x2cl Whisky und 1x2cl Überraschung!

Alle 7 Abfüllungen inklusive der Box und dem Tasting mit Simple Sample und Tilo kommen für lediglich 29,90€ zu euch nach Hause!

Das Set ist exklusive im Shop von Simple Sample erhältlich

Das Tasting findet am 23.08.2023 um 20:00 Uhr statt, kann aber auch im Nachhinein ohne Probleme angeschaut werden.