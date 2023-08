Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie mit Wood Finish, Staunings Douro Dreams, Faro Feingeist Bio-Whisky und Mr. George Legacy – Third Edition

In den heutigen Vorstellung der Neuheiten von Kirsch Import finden wir vier Abfüllungen aus drei Ländern. Aus der schottischen Speyside und exklusiv für den deutschen Markt erscheint The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish. Von der dänischen Stauning Distillery kommt Stauning Douro Dreams. Die Brennerei Feingeisterei stellt biozertifizierten Edelspirituosen her, so zum Beispiel Faro Feingeist Bio-Whisky. Und Die Mr. George Legacy – Third Edition, ein 63 Jahre alter Glen Grant aus dem Jahr 1959, stammt aus dem letzten Fass des Jahrgangs im Bestand von Gordon & MacPhail.

Hier alle weiteren Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Aus bestem Holz geschnitzt: The GlenAllachie mit Wood Finish

Den Einfluss von Fässern auf Single Malt Whisky zu studieren, ist Billy Walkers Lebensaufgabe. Der Branchenveteran widmet sich dem Phänomen insbesondere in der Wood Finish Series. Die Reihe besteht aus innovativen Abfüllungen, die der The GlenAllachie Master Blender in Puncheons, Pipes und Co. oft kleiner Produzenten aus der ganzen Welt perfektioniert. Den The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish kreierte er exklusiv für den deutschen Markt.

Der edle Single Malt in natürlichem Bernsteinton sicherte sich in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche klassische Vanille- und Gewürznoten. In Ruby Port Hogsheads veredelt, schmiegt sich die Exklusivabfüllung weich und samtig an den Gaumen. Kräftige dunkle Fruchtnoten und üppiger Mokka verbinden sich dabei harmonisch mit dem honigartigen Charakter des The GlenAllachie Whiskys und lassen ein Geschmackserlebnis mit auffallender Tiefe entstehen.

The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Barrels, Ruby Port Hogsheads

3.840 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Kräftig, mit Mokka, Hagebutten und Lokum (türkische Süßspeise aus Sirup), mit Buttersotch, Mandeln und pochierter Birne.

Gaumen: Wellen von schokolierten Rosinen, Honig und Sirup, gefolgt von Zuckerstangen-Noten, glasierten Kirschen und Zimtgewürz.

Vom Ringkøbing Fjord ins Douro-Tal: Mit Staunings Douro Dreams verreisen

Vier Ingenieure, ein Lehrer, ein Koch, ein Fleischer, ein Pilot und ein Arzt bilden das Gründungsteam von Stauning. Ihr Abenteuergeist ist neben der Destillation regionaler Zutaten in 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills charakteristisch für die jütländische Brennerei. Mit einer neuen und limitierten Sonderabfüllung führen die Dänen auf eine Genussreise von der dänischen Westküste in die Wiege des Portweins.

Für ihren Douro Dreams kombinieren die dänischen Distiller ihren bodengemälzten Rye Whisky aus stark ausgebrannten neuen amerikanischen Eichenfässern mit portugiesischen Ruby und Tawny Port Casks aus dem Douro-Tal.

Der Single Rye Whisky verleiht der flüssigen Version eines Roggenbrotes zusätzliche fruchtige und würzige Eigenschaften, wie rote Beeren, grüne Äpfel und Röstnoten– ideal für spätsommerlichen Purgenuss.



Aus 19 Portweinfässern abgefüllt, beträgt die weltweite Auflage nur 4.600 Flaschen.

Stauning Douro Dreams

Danish Floor Malted Single Rye Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: New American White Oak Barrels, Ruby & Tawny Port Casks

4.600 Flaschen (insgesamt)

41% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Regional, regionaler, Faro Feingeist: Handgemachter Bio-Whisky mit dem Geschmack des Nordens

Das Gut Basthorst bei Hamburg besteht schon seit 1278. Mit seinen über 30 Gebäuden ist es heute auch Heimat für mehrere Unternehmen – wie die Brennerei Feingeisterei. In einem roten Holzhaus auf dem Gutsgelände stellen Martina und Fabian Rohrwasser seit 2013 ihre biozertifizierten Edelspirituosen her. Von Obstbrand bis Wodka profitieren diese von den strengen Qualitätsstandards des Brenner-Ehepaars: Was hier abgefüllt wird, ist 100 Prozent Handarbeit und 100 Prozent Natur.



Das gilt auch für den Feingeist Bio-Whisky. 2019 legte das Familienunternehmen den Grundstein für Faro, die eigene Whiskybrennerei. Hier mälzen die Rohrwassers regionale Bio-Gerste selbst in einer bislang einzigartigen Anlage und darren ihr Malz teils über Torfsoden aus Norddeutschland.

Eine Sonderanfertigung ist auch die 1000 Liter fassende, holzbefeuerte Kupferbrennblase, die feingliedrige und vollmundige Destillate erzeugt. Diese reifen in echten Unikaten: eigens angefertigten Fässern in Barrique-Größe aus schleswig-holsteinischer Eiche. Das Ergebnis? Der Geschmack des Nordens.

Faro Feingeist Bio-Whisky

German Craft Whisky

Dest. 04/2017

Abgef. 12/2021

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Local Oak First Fill Barriques

42% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

„Utterly brilliant whisky“: 63 Jahre alter Whisky-Schatz von Gordon & MacPhail

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Wie gut das dem Familienunternehmen gelingt, bestätigte einmal mehr Serge Valentin von whiskyfun.com: „[…] glorious. Not a matter of respect and deference at all, it’s just utterly brilliant whisky indeed.”

Diese Ehrung und mit ihr verbundene 93 Punkte gelten dem Glen Grant 1959/2022. Die Rarität stammt aus dem letzten Fass des Jahrgangs im Bestand von Gordon & MacPhail. Die Mr. George Legacy – Third Edition ist eine Hommage an Mr. George Urquhart aus der zweiten Generation der Inhaberfamilie, dessen Leitprinzipien nach wie vor das Herzstück von Gordon & MacPhail bilden.

„[…] glorious. Not a matter of respect and deference at all, it’s just utterly brilliant whisky indeed. Superb waxiness, which is very ‚older Glen Grant‘ indeed. Finish: long, coating, oily, piney, perfect. […] Great old whisky.“ SGP:571 – 93 points

whiskyfun.com

Glen Grant 1959/2022 – Mr. George Legacy – Third Edition

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

63 Jahre

Dest. 15/10/1959

Abgef. 02/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 3665

368 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert