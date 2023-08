Inside the cask: Die besten fiktiven Scotch Whisky Marken aus Film und Fernsehen

Regelmäßige und intensiv Film- und Fernsehen-Schauende werden sie wahrscheinlich kennen: Die fiktiven Whisky-Marken, die teilweise an real-existierende angelehnt sind, und so für ein leichtes Schmunzeln sorgen können. Andre de Almeida hat in dieser Woche seine Liste der „Top ‚Fictional‘ Scotch whisky brands on Tv and Films“ auf Inside the cask ergänzt und führt hier unzählige, bebilderte Beispiele fiktiver Whisky-Marken aus einer Vielzahl an Film- und Fernsehen-Produktionen auf. Er begann diese Liste im Jahr 2020 und aktualisiert diese fortlaufend. Und bittet um Ihre Mithilfe: Sollte Ihrer Meinung hier noch eine Marke fehlen, zögern Sie nicht und wenden Sie sich an Inside the cask.



