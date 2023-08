Neu: Loch Lomond Steam & Fire

Die Brennerei Loch Lomond kündigt die Einführung eines neuen Whiskys an: Loch Lomond Steam & Fire. Der Single Malt Scotch Whisky ist mit 46 % Vol. und reifte zunächst in einer Kombination aus first fill Bourbon barrels und refill American oak casks. Abschließend reifte er noch zusätzlich zehn Monate lang in stark ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Eiche.

Loch Lomond Steam & Fire soll in der Nase Noten von Toffee, Apfel, Fudge, Vanille und Zimt liefern. Am Gaumen folgen dann Aromen von Orange, Pfirsich, Marmelade, Kaffee, geschmolzenem braunem Zucker und geröstetem Marshmallow. Die Abfüllung ist ab sofort im Fachhandel für einen UVP von £45.00 erhältlich, was etwas mehr als 50 € wären.