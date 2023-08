Die 1993 eingemottete Rosebank Distillery nahm im letzten Monat nach einer jahrelangen Restauration wieder ihren Betrieb auf (wir berichteten). Das hanseatische Familienunternehmen Borco-Marken-Import als Vertriebspartner der Brennerei nimmt uns in der heutigen Pressemitteilung mit in den historischen Moment der Abfüllung des Fasses Nr. 001 der neuen, wiederbelebten Rosebank Distillery, die im nächsten Jahr auch Besuchenden offen stehen wird:

Nach 30 Jahren Stillstand – die Rosebank Destillerie stellt wieder Whisky her

Hamburg, August 2023. Die historische Lowland Single Malt Distillery hat ihr erstes Fass mit neuem, frisch destilliertem, Rosebank Whisky befüllt.

Die Lowland Single Malt Distillery hat ihre erste Destillation seit über als 30 Jahren abgeschlossen. In einem besonders sorgfältig ausgewählten Ex-Bourbon-Fass gefüllt, markiert diese Charge den ersten Schritt zur Wiederbelebung der damals wie heute einzigartigen Rosebank Lowland Single Malts.

Der erste Rosebank Whisky seit 1993 darf nun in diesem Ex-Bourbon-Fass reifen, um die für den Single Malt charakteristisch reichhaltigen, fruchtigen und blumigen Noten zu erhalten.

Neben neuem feinem Tropfen gibt es noch andere bedeutsame Fortschritte in Falkirk zu verzeichnen: der ikonische Schornstein wurde vollständig restauriert, und die Destillerie bereitet sich auf die ersten Besucherinnen und Besucher nach 30 Jahren vor – 2024 ist es so weit.

v.l.n.r.: Gordon Dundas (Brand Development and Advocacy Director), Leonard Russell (Managing Director Ian McLeod), Malcom Rennie (Distillery Manager Rosebank)

„Wir freuen uns sehr, dass die Destillerie nun wieder Whisky herstellt.“, sagt Michael Rennies, Senior Marketing Manager bei BORCO für die Whisky Brands. „Dies ist ein wichtiger Schritt, um die traditionsreihe Destillerie weiter voran zu bringen. Mit Ian Macleod haben wir einen tollen Partner an unserer Seite und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt er weiter.

Michael Rennies, Senior Marketing Manager, begutachtet die Rosebank Fässer

Eine der wichtigsten Zutaten ist sicher die Liebe zum Detail. Die Originalpläne der Kupfer-Brennblasen waren vorhanden und wurden genau analysiert, um die exakte Form und den Stil der altehrwürdigen Destillerie möglichst original getreu nachzuempfinden. Heute wie damals wurden Wurmkondensatoren eingebaut. Sie stellen einen besonderen Schritt im Rosebank-Herstellungsprozess dar. Aufgrund des geringeren Kupferkontakts während der Kondensation wird der Spirituose ihr kräftiger, individueller Stil verliehen.

Fans der Marke Rosebank können sich darauf freuen, dass die Destillerie in 2024 wieder Ihre Pforten öffnet. Natürlich wird die Destillerie nicht nur ein Ort sein, der Whisky produziert, sondern auch ein Ort der die Geschichte um die Marke würdigt!

Malcolm Rennie, Destillerie Manager bei Rosebank, sagt:

„Wir wussten schon immer um die Magie und Majestät, die Rosebank innehält. Diesen Geist spürt man wirklich und wahrhaftig indem wir die Produktion wieder aufnehmen und das erste Fass mit dem neuen Rosebank, Fass Nr. 001, befüllen.“

„Wir haben hier in der Destillerie ein fantastisches Team zusammengestellt, und es herrscht große, positive Aufregung unter uns Allen, während wir unsere ersten Destillationsläufe abschließen. Dies ist der erste Rosebank Whisky, der seit über 30 Jahren destilliert wird, und es ist eine absolute Ehre, diesem Moment beizuwohnen, wie dieser einstige Whisky-Gigant zu seiner früheren Pracht zurückkehrt.“

