Ein neuer Single Grain aus Girvan, satte 26 Jahre alt, erweitert vor Weihnachten die Serie THE GRAINHOUND von Tilo Schnabel. Die neue Abfüllung ist ab sofort online beziehbar – wie und wo, das können Sie im Artikel nachlesen, ebenso wie die detaillierten Tasting Notes. Den Preis verraten wir schon vorab: Die 0,7l-Flasche des fasstarken Single Grains geht für 99,90 Euro über den (virtuellen) Tresen…

„SINGULARLY ENJOYABLE“:

THE GRAINHOUND sorgt mit einem 26-jährigen GIRVAN Single Grain Whisky für einzigartigen Trink-genuss zum Fest!

Pünktlich zur beginnenden Adventszeit weiß THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel, wie er Liebhabern und Entdeckern langgereifter Single Grains einen ganz besonderen Glanz in die Augen und auf den Gaumen zu zaubern vermag: seine Abfüllungsreihe THE GRAINHOUND erfährt mit dem 26-jährigen GIRVAN Single Grain Whisky eine charakterstarke Ergänzung.

Wie schon seine drei Vorgänger zeigt auch diese mittlerweile vierte THE GRAINHOUND-Abfüllung, welches Potential die über 20- und 30-jährigen ‚Elder Statesmen‘ unter den Grains auszeichnet: herausragende und einzigartige Geschmackserlebnisse, geboren aus dem Wechselspiel von vielfältiger Fassreifung, der unverwechselbaren Aromatik des Destillats und dem Faktor Zeit. Freuen Sie sich also auf einen neuen Whiskyschatz, den die ‚Spürnase für feinen Whisky‘ in Schottlands Fasslagern heben dufte.

Single Grain, Single Grain, Single all the way …

Von der Küste des ‚Robert Burns-Country‘ Ayrshire stammt der 26-jährige GIRVAN Single Grain. Gebrannt mit Blick auf die ikonische Insel Ailsa Craig, bescherte die jahrzehntelange Reifung im Refill Ex-Bourbon Cask diesem robusten Grain Whisky ein komplexes Zusammenspiel aus einer Fülle an Bourbon Cask-typischen Aromen, harmonisch abgerundet von überaus delikaten Fruchtnoten und Weihnachtsgewürzen aus der sorgfältigen Nachreifung im Second Fill PX Sherry Hogshead. Wir meinen: ein wohlschmeckender Begleiter für die festliche Zeit, den auch Santa Claus mit Sicherheit nicht von seinem Schlitten schubsen würde …

GIRVAN • Lowland Single Grain Scotch Whisky

26 Jahre alt (1997/2023) • 46,6 % ABV Natural Cask Strength

Refill Bourbon Cask Matured + Finished in a 2nd Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Auflage 160 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Kokosflocken, Orangenzesten und Limoncello, dezente Klebstoffnote, Vanille & Keksteig, eine weinartige Würze, gefolgt von roten Früchten, Tabakblättern und Rosinen

Palate: Kokosmakronen mit Schokoüberzug, die Süße kandierter Früchte, im Anschluss zeigen sich Salzkaramell, Zimt, Nelken, ein Hauch von Leder und Trockenfrüchte

Finish: mittellang & leicht trocken, mit Eichenwürze, Bitterschokolade, Würze und Apfelkernen

Wie bei THE CASKHOUND üblich, kommt diese Einzelfassabfüllungen in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Sie finden den Single Grain seit Freitag, den 1. Dezember 2023 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.